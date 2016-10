Mercedes-AMG A 45 S/R/Black Series: Erste Fotos

Die Mercedes A-Klasse – und somit auch der AMG A 45 – steht kurz vor ihrer Ablösung. Doch warum leise abtreten, wenn der Abschied auch mit einem lauten Knall erfolgen kann? So oder so ähnlich dürfte der Gedankengang bei Mercedes-AMG gewesen sein. Wie sonst ...

Die Mercedes A-Klasse – und somit auch der AMG A 45 – steht kurz vor ihrer Ablösung. Doch warum leise abtreten, wenn der Abschied auch mit einem lauten Knall erfolgen kann? So oder so ähnlich dürfte der Gedankengang bei Mercedes-AMG gewesen sein. Wie sonst ließe sich dieser, scheinbar arg verspätete Erlkönig eines Mercedes-AMG A 45 erklären? Den Vorboten eines potentiell neuen Topmodells des AMG A 45 – die aktuelle Nomenklatur sieht für den Namen die drei Optionen S, R oder oder Black Series vor – erwischte unser Erlkönigjäger passenderweise auf den Straßen rund um den Nürburgring. Besonders auffällig ist die Tarnfolie an den Kotflügeln des Prototypen, die dessen deutlich breitere Spur kaschieren soll. Ansonsten glänzen verschiedene Großserienteile des Mercedes-AMG A 45 durch ihre Abwesenheit: Weder sehen wir den imposanten Heckspoiler oder die Flics an der Frontstoßstange, noch die auffällig rot lackierten Bremssättel. Mehr zum Thema: Die stärksten Kompaktsportler

Mercedes-AMG A 45 S/R/Black Series mit über 400 PS?

Über technische Details des Mercedes-AMG A 45 ist bis dato nichts bekannt: Allerdings liegt die Vermutung, dass die neue Topversion ein Power-Upgrade erhält, recht nahe. Womöglich knackt der stärkste Serien-AMG A 45 aller Zeiten zum ersten Mal die 400-PS-Marke. In der zivilen Variante leistet der Zweiliter-Vierzylinder 381 PS und 475 Newtonmeter Drehmoment, womit der Sprint auf Landstraßentempo in nur 4,2 Sekunden absolviert und ein Spitzentempo von 270 km/h (AMG Performance Package) möglich ist. Ob auch ein Mercedes-AMG A 45 S, R oder gar Black Series möglich ist, zeigt sich schon in den nächsten Monaten. Dann gibt es hoffentlich Antworten auf die Fragen, ob es tatsächlich eine finale Topversion des Mercedes-AMG A 45 gibt, wie sie heißt und über welche Leistungsdaten sie verfügt. Mehr zum Thema: Neue A-Klasse auch als Limousine

