BMW 5er (G30): Erste Fotos (Update!)

Vor der offiziellen Freigabe durch BMW sind erste Fotos des neuen 5er (G30) ins Netz gelangt. Achtung: Wir zeigen die offiziellen Bilder nachdem die Sperrfrist abgelaufen ist. Der 5er kommt mit neuen Assistenzsystemen, Motoren und Infotainment und soll zeigen, was in dieser Klasse möglich ist. Besucher der Detroit Auto Show 2017 erleben die Premiere!

Kurz vor seiner offiziellen Vorstellung – mutmaßlich auf der Detroit Auto Show 2017 (8. bis 22. Januar 2017) – zeigt der neue BMW 5er G30 mit dem optionalen M-Paket erstmals seine dynamische Seite. Tatsächlich ergibt eine Premiere des neuen 5er in Detroit Sinn, schließlich nutzt München den Pariser Autosalon bereits für die Präsentation des BMW X2. Zurück zum neuen BMW 5er (2017): Aktuellste Erlkönig-Bilder zeigen die Oberklasse-Limousine mit dem optionalen Sportpaket, das ihr neben aggressiver gezeichneten Schürzen und größeren Felgen auch eine sportlichere Fahrwerksabstimmung beschert. Dank zweier Fotos vom Innenraum wissen wir nun auch, wie das M Sportlenkrad des neuen BMW 5er (2017) aussehen wird. Außerdem bekommen wir die serienmäßige Cokcpit-Instrumentierung mit nur teilweise digitalem Display zu sehen. Gegen Aufpreis gibt es wie beim aktuellen 5er ein vollflächiges Display, das sich für Anzeigen aller Art nutzen und vielfältig individuell anpassen lässt. Noch spannender ist die aus dem 7er bekannte Gestensteuerung, die dem Fahrer des neuen BMW 5er (2017) das Steuern diverser Funktionen durch Handbewegungen im freien Raum ermöglicht. Mit derartigen Hightech-Optionen soll der neue 5er (2017) die Machtverhältnisse in der Premium-Oberklasse kräftig durcheinanderwirbeln, schließlich müssen die Münchner auf den jüngsten Angriff aus Stuttgart reagieren und gleichzeitig den bevorstehenden Angriff aus Ingolstadt im Blick haben.

Bildergalerie: BMW 5er (2017)

BMW 5er (G30) Fahrbericht (Video):

Erste Bilder des BMW 5er G30 veröffentlicht

Wer hier mitspielen will, muss alle Karten auf den Tisch legen und zeigen, was technisch möglich ist – Rücksicht auf die Luxusklasse kann sich hier keiner erlauben, schließlich sind BMW 5er & Co. ohnehin wichtiger für den wirtschaftlichen Erfolg der Unternehmen. Besonders als Dienstwagen in großen Firmen erfreuen sich die Limousinen und Kombis des BMW 5er weltweit großer Beliebtheit, weil sie den aktuellsten Stand der Technik bieten und dabei mit Kraft und Komfort gleichermaßen punkten können. Auch der neue BMW 5er (2017) geht daher aufs Ganze und will mit einem ganzen Paket von Hightech-Komponenten glänzen. Zum absoluten Pflichtprogramm gehört dabei, dass sich die Assistenzsysteme mindestens auf Augenhöhe mit der neuen Mercedes E-Klasse bewegen: Autonomes Fahren wird auch der neue BMW 5er (2017) beherrschen und den Fahrer so in vielen Alltagssituationen deutlich entlasten. Will der Fahrer selbst steuern, soll er dabei an Bord des neuen BMW 5er (2017) noch mehr Freude als bisher haben. Grundlage dafür ist eine strenge Diät, die den 5er im Vergleich zur aktuellen Generation rund 100 Kilogramm leichter macht. Gemeinsam mit einem adaptiven Fahrwerk der jüngsten Generation soll die Spreizung zwischen Komfort und Dynamik weiter ausgebaut werden, auf Knopfdruck wird der neue BMW 5er (2017) sowohl sportliche Härte als auch angenehmes Gleiten beherrschen. Optional gibt's im BMW 5er (2017) das vom 7er bekannte Fahrwerkssystem Executive Drive Pro, das die Straße vor dem Fahrzeug per Kamera analysiert und das Fahrwerk permanent optimal einstellt.

Mehr zum Thema: Erster Fahrbericht BMW 5er G30

BMW 5er (2017) auf der Detroit Auto Show 2017

Ebenfalls aus der Luxusklasse stammt das Infotainment-System an Bord der neuen 5er-Reihe, neben der bewährten Steuerung per iDrive-Controller lassen sich die Menüs auch mit Touchscreen und Gestensteuerung durchforsten. Und damit sich auch vor dem Auto immer alles gut erkennen lässt, gibt es als Alternative zu den serienmäßigen Voll-LED-Scheinwerfern auch Laserlicht mit bis zu 600 Metern Reichweite. Genau wie bisher wird der neue BMW 5er (2017) in gleich vier Varianten erhältlich sein, allerdings schaffen es nur drei davon in den deutschen Handel. Bei uns ist der Marktstart der Limousine für Anfang 2017 geplant, erstmals gezeigt wird die Oberklasse aber noch in diesem Jahr. Zu Beginn der zweiten Jahreshälfte legen die Münchner mit dem neuen BMW 5er Touring ihren Lademeister nach, dritter im Bunde wird die zweite Generation des BMW 5er GT. Die Fließheck-Variante setzt genau wie die nur in China erhältliche 5er Langversion auf einen gestreckten Radstand und bietet daher besonders viel Platz im Fond. Alle vier Modelle erhalten neue Motoren aus der BMW Baukasten-Familie, die Bandbreite reicht dabei vom sparsamen Vierzylinder-Diesel bis zum V8-Biturbo im Topmodell M5. Dreizylinder-Motoren sind für den neuen BMW 5er (2017) vorerst nicht geplant, Sparfüchse dürfen stattdessen zum Plug-in-Hybrid BMW 530e greifen. Letzterer wird neben einem Vierzylinder-Benziner auch einen Elektromotor an Bord haben, die elektrische Reichweite genügt für knapp 40 Kilometer emissionsfreies Fahren.

Mehr zum Thema: Alle BMW-Neuheiten bis 2019

Benny Hiltscher