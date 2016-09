Audi RS 3 Limousine: Autosalon Paris 2016 (Update)

Die neue Audi RS 3 Limousine steht in den Startlöchern – und zwar auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober). Mitte 2017 rollt das neue Kraftpaket dann in den USA und in China auf den Markt. Ob es die sportliche Limo ...

Mit der Audi RS 3 Limousine präsentiert Ingolstadt das erste Stufenheck für das Modell auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober). Der Fünfzylinder-Motor hat 400 PS und 480 Newtonmeter maximales Drehmoment im Gepäck.



Die neue Audi RS 3 Limousine steht in den Startlöchern – und zwar auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober). Mitte 2017 rollt das neue Kraftpaket dann in den USA und in China auf den Markt. Ob es die sportliche Limo auch hierzulande geben wird, lässt Audi nach wie vor offen. Was die Motorisierung angeht, verkünden die Ingolstädter aber schon jetzt voller Stolz, den stärksten Serien-Fünfzylinder in der Front versenkt zu haben. Bei der Kraftquelle der RS 3 Limousine (2016) handelt es sich nämlich um den 2,5-Liter-Fünfzylinder aus dem Audi TT RS – natürlich nochmal überarbeitet. Daher steigt die Leistung der Audi RS 3 Limousine (2016) auf 400 PS und 480 Newtonmeter maximales Drehmoment. Wie gehabt, wird auch die Audi RS 3 Limousine (2016) mit der Siebengang-S-Tronic und dem Quattro-Antrieb angeboten, womit sie sich in nur 4,1 Sekunden auf Tempo 100 katapultiert. Schluss ist – elektronisch abgeriegelt – bei 250 km/h, mit auf Wunsch von Audi angehobenem Limit sogar erst bei 280 Sachen.

Bildergalerie: Audi RS 3 Limousine (2016)

Audi RS 3 Limousine (2016) im Video:

Audi RS 3 Limousine auf Autosalon Paris 2016

Für eine noch komfortablere Fahrweise verfügt Audi RS 3 Limousine über eine elektro-hydraulische Lamellenkupplung, die die Antriebsmomente variabel zwischen den Achsen aufteilt. Wenn der Fahrer sportlich unterwegs ist, wird der Quattro-Antrieb automatisch hecklastig ausgelegt. Die Sportlichkeit wird auch vom regulierbaren Sound der Abgasanlage unterstrichen und optional durch das RS-Sportfahrwerk mit adaptiver Dämpferregelung ergänzt. Äußerlich erkennt man die Audi RS 3 Limousine (2016) an der Tieferlegung um 25 Millimeter sowie ihrer vorne um 20 Millimeter und hinten um 14 Millimeter verbreiterten Spur im Gegensatz zum Basismodell. In den weiter ausgestellten Radhäusern finden die serienmäßigen 19-Zöller genug Platz. Das Heck runden eine Spoilerlippe auf dem Kofferraumdeckel sowie der Diffusor, in den die Auspuffrohre eingelassen sind, ab.

RS 3 Limo kommt Mitte 2017 in USA und China

Wie alle neuen Audis bringt die RS 3 Limousine (2016) das neue Matrix-LED-Licht und ein ganzes Heer an Assistenzsystemen mit. Neben Abstands- und Spurhalteassistent sowie Verkehrszeichenerkennung bringt die RS 3 Limo erstmals einen Stauassistent mit, der im zähfließenden Verkehr bis 65 km/h kurzzeitig auch das Lenken des Wagens übernimmt, einen Notfallassistent, der das Auto im Notfall anhält und einen Querverkehrswarner. Im Innern erhält die Power-Limo neue Audi-Infotainmentsystem mit MMI Navigation und MMI Touch sowie RS-3-Sportsitze mit Nappaleder-Überzug, Sportlenkrad, beleuchtete Einstiegsleisten und eine LTE-Modul für volle Konnektivität.

Weltstärkste Serien-Fünfzylinder-Limo mit 400-PS

Mit ihrem Auftritt nimmt die RS 3 Limousine (2016) das Facelift des Audi RS 3 Sportback vorweg, das nach drei Jahren Bauzeit für 2018 erwartet wird. Ebenfalls zu erwarten: ein saftiger Preis zwischen 50.000 und 54.000 Euro. Auch wenn sie erst mal nur in USA und China zu haben sein wird, stehen die Chancen für den Heimatmarkt nicht schlecht: Da in Deutschland bisher nur der Audi RS 3 Sportback angeboten wird, wäre RS 3 Limousine (2016) sicherlich denkbar.

Audi RS 3 live auf dem Nürburgring:

Lena Reuß/Alexander Koch