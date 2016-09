Neuer BMW 5er: Erste Fahrt im G30

Kein anderer Firmenwagen ist weltweit so erfolgreich wie der BMW 5er. Und damit das auch nach dem Generationswechsel Anfang nächsten Jahres so bleibt, schicken die ...

Ein neuer BMW 5er ist ein Ereignis. Exakt nach sieben Jahren schiebt sich im Januar 2017 die neue Generation G30 in Position. Wir durften uns bereits jetzt einen Eindruck über die neue Oberklasse aus München machen.



Kein anderer Firmenwagen ist weltweit so erfolgreich wie der BMW 5er. Und damit das auch nach dem Generationswechsel Anfang nächsten Jahres so bleibt, schicken die Bayern den neuen BMW 5er (G30) jetzt kurz vor der Premiere im Januar 2017 noch einmal ins Trainingslager nach Wales, wo die Ingenieure auf ebenso schlechten wie einsamen Landstraßen der Fahrdynamik des 5ers ihren letzten Schliff geben. Das ist eine Disziplin, die man gar nicht hoch genug hängen mag. Zwar weiß man ja, dass andere Eigenschaften eines Autos dramatisch an Bedeutung gewinnen, aber gerade deshalb kann der intern G30 genannte BMW 5er natürlich wieder ein bisschen autonomer fahren als der 7er, mit dem er sich die Architektur und die Assistenzsysteme teilt. Und selbstredend gibt es im neuen BMW 5er ein wunderbar animiertes Cockpit, die weiterentwickelte Gestensteuerung und jede Menge digitaler Spielerein für die Generation Smartphone. Aber am Ende ist es die Fahrdynamik, die einen BMW ausmacht und die den Fahrer dieses Auto auch mit geschlossenen Augen als BMW 5er erkennen lässt. Mercedes mag sich deshalb der schlausten Business-Limousine der Welt rühmen, aber die sportlichste Limousine in dieser Liga, die kommt auch weiterhin aus München. Wenn man mit den auch innen noch verhüllten, wild aus Vorserienteilen zusammen gestückelten Prototypen durch die Kurven fliegt, über Bodenwellen bügelt und den verwundenen Asphaltpisten folgt, erlebt man den neuen BMW 5er als ungewöhnlich verbindliches Auto, das sich engagiert über die engen Nebenstraßen treiben lässt.

Bildergalerie: Unterwegs im neuem BMW 5er

Neuer BMW 5er Prototyp (Video):

Der neue BMW 5er (G30) ist auf Erfolg getrimmt

Der Wagen wirkt leichtfüßig, ist präzise und lässt sich so feinfühlig auf Kurs halten, dass man auf der Autobahn wahrscheinlich auch jenseits der 200 km/h nicht viel mehr als zwei Finger am Lenkrad braucht. Aber genauso gut, wie man mit dem neuen BMW 5er den Bizeps anspannen und gegen die Uhr fahren kann, genauso gut kann man sich zurücklehnen, den Griff lockern, ganz entspannt dahin gondeln und die Landschaft genießen. Es geht darum, Vertrauen in jeder Verkehrssituation zu schaffen und einem am Lenkrad das Gefühl zu geben, man sei exakt der Fahrer, für den man sich hält. Dass der neue BMW 5er so agil ist und die Fahrspaßwertung wieder für sich entscheidet, liegt zum einen daran, dass er auch ohne den "Carbon Core" des Siebeners ein bocksteifes Auto geworden ist, dass er rund 100 Kilo abgespeckt. Und es liegt daran, dass BMW ihm so ziemlich alle Fahrwerksfinessen mit auf den Weg gibt, die sie im Konzernregal finden konnten: Es gibt die Progressiv- und die Hinterachslenkung, es gibt adaptive Dämpfer und es gibt einen elektronischen Wankausgleich. Nur eine Luftfederung hat der neue BMW 5er im Gegensatz zur E-Klasse nicht. Wenn man seine Hausaufgaben ordentlich macht, bringt die keinen Mehrwert und man erzielt mit konventioneller Technik bessere Ergebnisse.

Mehr zum Thema: Neuer BMW 5er kommt nach Detroit

Modellpalette BMW (Video):

Der neue BMW 5er kommt in 80 Baumustern

Die finale Abstimmung eines neuen BMW 5ers ist allerdings keine ganz so triviale Aufgabe. Einen 1er zu definieren oder einen 6er, das ist kein Kunstwerk, weil dort die Erwartungen vergleichsweise klar und einheitlich sind. Aber der neue BMW 5er muss zwei Millionen Geschmäcker treffen: Von einem betont sparsamen und eher vernünftig bewegten 518i bis zum sportlichen M5. Nicht umsonst wächst die Variantenzahl deshalb mit Heck- oder Allradantrieb, einem halben Dutzend Fahrwerkskonfigurationen und Motoren vom Vier- bis zum Achtzylinder, vom Power-Modell aus Garching bis zum Plug-in-Hybriden schon auf über 80 verschiedene Baumuster. Und da sind die Langversion des 5ers für China, der schon für Genf 2017 avisierte Kombi und der unförmige aber umso einträglichere 5er GT für den nächsten Herbst noch gar nicht mitgezählt. Kein Wunder, dass BMW seine Mannschaft in den nächsten Monaten noch öfter zu Testfahrten nach Wales schicken wird. Aber selbst die Bayern müssen eben fleißig trainieren, wenn sie am Ende mit dem neuen BMW 5er wieder Meister werden wollen.

Mehr zum Thema: Alle BMW-Neuheiten bis 2019

Thomas Geiger