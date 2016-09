Der VW T3 ist ja schon an und für sich Kult. Aber verbaut der Besitzer einen W12-Motor aus dem Audi A8 in die Kastenform, dann erhält der T3 nochmal einen ganz eigenen Reiz. 470 PS im VW T3 sind eben eine Ansage! Per Fünfgang-Tiptronic rauscht die Schrankwand also neuen Bestzeiten entgegen – und in unser brandheißes Video!

