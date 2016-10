VW Tiguan (II): Tuning von Abt

Abt pusht den VW Tiguan (II) auf bis zu 216 PS! Durch das Leistungsupdate klettert die PS-Zahl nah an die derzeitige Topversion mit Zweiliter-Biturbo und 240 PS – allerdings für einen geringen Preis. Abt schneidert für den 2.0 TDI gleich zwei Power-Pakete: In ...

Ein VW Tiguan zweiter Baureihe mit Dampf? Macht Tuner Abt möglich – unabhängig von der Topversion mit 240 PS. Der Kemptener Tuner bietet für den 2.0 TDI und TSI Leistungsupdates bis zu 216 PS!



Abt pusht den VW Tiguan (II) auf bis zu 216 PS! Durch das Leistungsupdate klettert die PS-Zahl nah an die derzeitige Topversion mit Zweiliter-Biturbo und 240 PS – allerdings für einen geringen Preis. Abt schneidert für den 2.0 TDI gleich zwei Power-Pakete: In der schwächeren Variante steigt die Leistung von 150 PS auf sportliche 180 PS – das Drehmoment von 340 auf 380 Newtonmeter. Der VW Tiguan mit dem 190 PS starkem 2.0 TDI leistet nach der Abt-Behandlung 215 PS. Das Drehmoment nimmt um 40 auf 440 Newtonmeter zu. Abt bietet aber auch für den Zweiliter-Vierzylinder 2.0 TSI ein Upgrade an. Wer hier auf die, übrigens immer 1990 Euro teure Leistungssteigerung zurückgreift, kriegt aus dem Motor 216 PS statt serienmäßiger 180 PS. Das Drehmoment beträgt danach 360 statt 320 Newtonmeter. Mehr zum Thema: Infos und Preise zum neuen VW Tiguan



VW Tiguan: Abt bietet Mehr-PS und XXL-Felgen

Nicht nur bei der Leistung, auch bei der Optik macht Abt den VW Tiguan sportlicher: So bringen Sportfedern das VW-SUV dem Boden um 30 Millimeter näher. Der Preis: 390 Euro. Wer gerne auf großem Fuße lebt, hat bei den Felgen von Abt eine große Auswahl. Zur Wahl stehen die Felgen FR, DR und ER-C. Sie sind für den VW Tiguan – je nach Typ – in den Größen 18 bis 21 Zoll erhältlich. Die klassischen Alufelgen CR gibt es hingegen nur in 20 Zoll. Der Preis für einen Komplettradsatz von Abt variiert, beträgt aber je nach Kombination aus Felge, Reifen und Größe zwischen 3120 und 5740 Euro. Abt rundet das Angebot für den VW Tiguan mit Accessoires wie Abt-Fußmatten und Türeinstiegsbeleuchtung für 150 und 47 Euro ab. Mehr zum Thema: VW Tiguan (II) im Crashtest

