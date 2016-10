VW T5: Tuning von TH Automobile

Ein Wahnsinn auf vier Rädern! In diesem VW T5 von TH Automobile pumpt das Sportlerherz eines Porsche 996 GT2, der den Kasten auf über 300 Sachen beschleunigt. Nun steht der T5 zum Verkauf!



Man stelle sich vor, ein Carrera 4S-Fahrer schiebt sich auf seine Top-Speed von 305 km/h – und in dem Moment blinkt ihn ein VW T5 von der linken Spur. Unsinn? Nein, keineswegs: TH Automobile hat einen 2010er T5 derart auf den Kopf gestellt, dass er sogar den Rekord für den schnellsten Bus der Welt geknackt hat. Mit 311 km/h wohlgemerkt! Und dieser Wahnsinn auf vier Rädern namens TH2RS steht zum Verkauf. 149.800 Euro möchte das S & N Automobilzentrum in Aachen für den Power-Kasten haben, der in dieser Form keine 10.000 Kilometer gelaufen ist. Ebenfalls Unsinn? Abermals keineswegs. Denn wer sich den VW T5 einmal genauer anschaut, sieht, welche Mühen (und Geld) von Tuner TH Automobile investiert wurden. Die Basis, ein VW T5 von 2010, ist nämlich streng genommen nur noch an seiner äußeren, RS-grünen Hülle zu erkennen.

Bildergalerie: TH2 RS von TH Automobile

TH2 RS im Video:

TH2 RS mit der Kraft eines Porsche-Herzens

Statt Vierzylinder, wütet nun der Motor von einem Porsche 996 GT2 unter der Haube. Statt die Kraft – wie in den meisten VW T5 – über die Vorderachse auf die Straße zu bringen, massiert der T5 die Power von 638 PS über die Hinterwalzen in den Asphalt. Richtig gehört: Der VW T5 geht stramm in Richtung 700 PS. Warum der T5 nicht mehr die ursprünglich von TH Automobile implantierten 800 PS hat, ist nicht überliefert. In der Serie leistete das GT2-Aggregat mit 3,6 Litern Hubraum, abhängig vom Modelljahr, zwischen 462 und 483 PS. Was die Nachbearbeitung durch Porsche-Spezi 9ff und der anschließende Test auf dem Leistungsprüfstand deutlich nach oben korrigierten. Der ergab im Übrigen auch laut Verkaufsanzeige ein maximales Drehmoment von 840 Newtonmetern. Und auch im Innern ist der VW T5 (TH2RS) von TH Automobile kaum noch wiederzuerkennen. Der Herrscher über die 638 PS sitzt zentriert hinter der steilen Windschutzscheibe, kurbelt an einem Sportlenkrad und liest über 300 km/h Spitze vom Porsche-Tacho ab. Hinter dem Fahrer sind vier weitere Carbon-Schalensitze montiert. Dadurch mag der VW T5 seine Praxistauglichkeit für den Baumarkt zwar verloren haben, aber welcher Sportwagen fährt schon zu fünft über 300 Sachen?

Airride im VW T5 (TH2RS)

Damit der Ritt auf der kastigen Kanonenkügel nicht im Desaster endet, hat TH Automobile beim Umbau natürlich auch Wert auf Fahrwerk und Bremsen gelegt: Nicht nur, dass die Differentialsperre von Drexler Motorsport die Kraft sauber verteilt und ATS-Felgen in 19 Zoll und breiter Sportbereifung den Kontakt zum Boden halten. Ein Luftfahrwerk korrigiert den Schwerpunkt des zwei Tonnen schweren VW T5 deutlich nach unten. Verwundert, dass TH Automobile auf ein Airride-System gesetzt hat? Keine Sorge, moderne Luftfahrwerke halten hohe Tempi aus. Und sollte der Carrera 4S-Fahrer dem T5 nicht den Respekt erweisen und die linke Spur räumen, verzögert eine Sechs- und Vierkolben-Bremsanlage mit 390 und 365 Millimeter großen Bremsscheiben!

Alexander Koch