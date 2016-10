Neue Mercedes-Motoren 2017

Mercedes hat seine Verbrenner nochmal ordentlich überarbeitet und startet im März 2017 eine große Motorenoffensive. Ein underwartetes Comeback gibt dabei der Reihensechszylinder.



Mercedes überarbeitet seine Motoren und startet damit ab März 2017 eine große Offensive, bei der es gleich im doppelten Sinne der Reihe nach geht: Zum einen bringen die Schwaben ihre Verbrenner auf Vordermann, bevor in ein, zwei Fahrzeuggenerationen vielleicht auf weiter Flur das Elektrozeitalter anbricht und zum anderen stellen sie bei den Sechszylindern mit Rücksicht auf die Laufruhe und die Modulbauweise vom V-Prinzip wieder auf den Reihenmotor um. Nachdem Mercedes mit der E-Klasse bereits einen neuen Vierzylinder-Diesel eingeführt hat, gehen die Schwaben zur Überarbeitung der S-Klasse im Sommer wieder in die Offensive und schließen dabei vor allem bei den Diesel-Motoren (2017) wieder zur Konkurrenz auf: Wo bislang bei mageren 258 PS Schluss war, soll ein neuer Reihensechszylinder mit mehr als 313 PS als stärkster Selbstzünder im Mercedes-Programm ordentlich Dampf machen. Auch bei den Benzin-Motoren (2017) ist ein neuer Sechszylinder in der Pipeline: Er hat die neuen Einheitszylinder mit 0,5 Litern Hubraum, ist genau wie der Diesel in Reihe sortiert und soll die Kundschaft mit mehr als 408 PS und über 500 Newtonmeter Drehmoment locken. Mehr zum Thema: Mercedes S-Klasse (2017)



Mercedes bringt neue Motoren für 2017

Wem das in der Motorenoffensive von Mercedes noch nicht reicht, der kann sich ab März 2017 auch für einen neuen V8-Motor entscheiden, der eng mit dem Kraftpaket aus dem AMG GT verwandt ist. In Affalterbach entwickelt und ebenfalls vier Liter groß, legt er gegenüber dem bisherigen Triebwerk in der Leistung um etwa zehn Prozent zu und kommt so auf mehr als 476 PS und runde 700 Newtonmeter. Aber natürlich hält Mercedes im neuen Motorenprogramm (2017) auch etwas Sparsameres bereit, wie einen Vierzylinder, der mit über 272 PS die niedrigen Leistungsstufen der bisherigen V6-Motoren beinahe überflüssig macht. Allerdings wird es diesen Motor erst einmal in der E-Klasse geben und in der S-Klasse wohl nur auf besonders hubraumsensiblen Märkten wie China. Die durch die Bank weg höhere Leistung der Mercedes-Motoren (2017) ist allerdings nur die eine Seite der Medaille. Die andere sind Verbrauchsreduzierungen um bis zu 15 Prozent. Möglich machen das neben buchstäblichem Feinschliff wie der reibungsarmen Nanoslide-Beschichtung für die Zylinderlaufbuchsen und die Weiterentwicklung der Zylinderabschaltung beim V8-Motor vor allem ein paar komplexere Technologiebausteine.

Fünf neue Motoren für S- und E-Klasse

Mit der Motorenoffensive (2017) führt Mercedes nun ein 48-Volt-Netz ein, mit dem neben bedarfsgesteuerten Nebenaggregaten auch neue Anlasser mit mehr elektrischer Leistung genutzt werden können. Mit diesen Riemen- oder Startergeneratoren kann man den Motor früher ab- und später wieder anschalten, das Auto beim Anfahren unterstützen und deutlich mehr Energie beim Bremsen zurück gewinnen. Außerdem gibt es künftig bei Mercedes wie beim Audi Q7 gegen das Turboloch einen elektrischen Verdichter und fürs saubere Abgas auch für den Benziner einen Partikelfilter.

Motor Spezifikationen Vierzylinder-Benzinmotor (M 264) Zweiliter-Hubraum, bis zu 272 PS Vierzylinder-Dieselmotor (OM 654) 1950 cm³ Hubraum, bis zu 195 PS, 400 Nm Sechszylinder-Benzinmotor (M 256) 2999 cm³ Hubraum, bis zu 408 PS, 500 Nm Sechszylinder-Dieselmotor (OM 656) 2972 cm³ Hubraum, bis zu 313 PS, 650 Nm V8-Biturbo-Benzinmotor (M 176) 3982 cm³ Hubraum, bis zu 476 PS, 700 Nm

Thomas Geiger