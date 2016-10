Verrückte China-Autos (Update!)

Die Autoindustrie in China boomt und Hersteller wie VW oder General Motors bekommen immer mehr Konkurrenz aus dem Inland. Dabei klauen Dongfeng und Co. auch gerne mal bei den Herstellern aus dem Ausland.



Dongfeng, Changan, Zhi Dou – nein, das sind keine Gerichte aus der Speisekarte beim Chinesen nebenan, sondern ein Auszug der beliebtesten China-Autos aus dem Angebot im Reich der Mitte. Entgegen der Aussagen vieler Schlagzeilen zu Jahresbeginn, floriert die Automobilwirtschaft in China nämlich wie eh und je. 2015 wurden dort rund 21 Millionen Autos verkauft und bis Mitte 2016 legte der Absatz nochmal um 9,5 Prozent zu. Da ist es kaum nachvollziehbar, dass die hiesigen Automobilhersteller immerzu über den schlecht laufenden Automarkt in China klagen – oder? Denn wo die China-Autos beim ersten Hinhören eher exotisch klingen, sind sie der typisch westlichen Linie näher als gedacht. Denn mindestens genauso gut wie das Essen können die Chinesen das Plagiat – mal dezent, mal unverblümt. Zur letzten Kategorie gehört definitiv der Zotye SR7, der sich ganz offen den Audi Q3 zum Vorbild genommen hat. Ähnliches Verfahren bei Dongfeng, dem zweitgrößten chinesischen Automobilhersteller und damit einer der ärgsten VW-Angreifer. Das zeigt sich auch bei seinem Modell Fengshen A9, das sich verdächtig stark am VW Passat orientiert. Beim Land Wind X7 ist das vom Range Rover Evoque abgeschaute Design so eindeutig, dass das Unternehmen sogar dagegen klagte – leider erfolglos.

Bildergalerie: Die verrücktesten und beliebtesten China-Autos

China-Kopien im Video:

Beliebte China-Autos sorgen für Konkurrenz

Besonders hoher Konkurrenzdruck bei den China-Autos herrscht im SUV-Segment, denn nicht nur bei uns sind die sportlichen Geländewagen absolut im Trend. Zum Leidwesen der westlichen Autobauer haben die chinesischen SUVs hier nichtzuletzt aufgrund des günstigen Preises ganz klar die Nase vorn und beanspruchen schon über die Hälfte des Marktanteils für sich. Da kann man das eine oder andere Beklagen dann doch verstehen. Um sich auf dem umkämpften Markt zu behaupten, bringen westliche Hersteller immer wieder Modelle ausschließlich für den chinesischen Markt heraus. So hat VW zum Beispiel den Bora weiterentwickelt und den Lamando aus der Taufe gehoben und BMW erst kürzlich eine verlängerte Version des X1 ins Rennen geschickt. Auch Hersteller aus dem Nachbarland wie Nissan und Mazda schneiden ihre Modelle auf die Ansprüche in China zu. Doch auf dem chinesischen Markt finden sich nicht nur Nachahmer, sondern auch verrückte Design-Schätze, wie zum Beispiel das erste Auto aus dem 3D-Drucker und der APC-Sabertooth, mit dem die chinesische Polizei auf Verbrecherjagd geht. Die außergewöhnlichsten und populärsten China-Autos sind in der Bildergalerie zu sehen. Mehr zum Thema: Chinesen kopieren den Porsche Macan



Lena Reuß