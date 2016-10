BMW Alpina B6 2.7 (E30): Klassiker

Dieser seltene BMW Alpina B6 2.7 (E30) wurde nur 67 Mal gebaut und ist als 210 PS starker Youngtimer dementsprechend begehrt. Das aus Japan importierte Schmuckstück war 1986 schon schön und ist es heute immer noch.



Alpina bedeutet Tuning mit Understatement. Seit 1965 macht der BMW-Spezialist aus dem Allgäu Unikate auf Münchner Basis. Mit seinen Charakterlinien und dem dezenten Feinschliff hat sich der Hersteller eine treue Fan-Basis sicher können, nicht zuletzt auch aufgrund von Autos wie diesem seltenen BMW Alpina B6 2.7 (E30) von 1986. Gerade einmal 35.430 Kilometer hat der aus Japan importierte B6 auf dem Tacho und ist darüber hinaus einer von gerade Mal 67 gefertigten Vertretern seiner Art. Wenn man der Plakette im Motorraum Glauben schenken darf – und warum sollte man daran zweifeln – handelt es sich bei diesem BMW Alpina B6 2.7 um die Nummer 0040. Unter der Haube schlummert ein 2,7-Liter-Reihensechszylinder, der mittels 210 PS generierter Leistung die Tachonadel mal eben in 7,1 Sekunden bei 100 km/h einzittern lässt. Man muss sich mal vorstellen, wie das in den 80er Jahren gewirkt haben muss. Mehr zum Thema: Alpina B10 Biturbo

BMW Alpina B6 2.7 (E30) mit 210-PS-Reihensechser

Das Äußere des BMW Alpina B6 2.7 (E30) weist natürlich alle Trademarks auf, die eine Behandlung von Alpina so mit sich bringen. Schwarze Lackierung, 16-Zoll-Speichenfelgen und die Alpina-typischen Dekorstreifen in Gold machen den B6 noch heute zu einem echten Hingucker. Hinzukommen sind ein tiefgezogener Diffusor an der Frontlippe mit Alpina-Schriftzug und ein Heckspoiler aus schwarzem Gummi, die die sportlich-kantige Grundform des E30 nochmals unterstreichen. Im Innenraum dominieren zeittypisch Recaro-Sportsitze mit Alpina-Streifen, ein lederumwickeltes Vierspeichen-Lenkrad und ein Wählhebel mit hölzernem Schaltknauf. Derzeit steht das Schmuckstück für rund 53.000 Euro zum Verkauf.

