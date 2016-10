VW Atlas: LA Auto Show 2016 (Update!)

Neuer Name VW Atlas gilt als sicher und noch vor seiner Präsentation auf der LA Auto Show 2016 (18. bis 27. November) sind erste Fotos vom USA-SUV im Netz aufgetaucht. Sie gewähren auch Einblicke ins Cockpit des Siebensitzers!



Erste Fotos vom VW Atlas aus China zeigen das neue VW-SUV komplett ungetarnt – und das noch vor seiner Präsentation auf der LA Auto Show 2016 (18. bis 27. November)! Die Fotos zeigen auch: VW hat das Design der CrossBlue-Studie selbstbewusst in die Serie rübergerettet. Und auch die Abmessungen sind alles andere als bescheiden. Der VW Atlas ist chinesischen Datenblättern zufolge wohl etwa so groß wie ein Audi Q7, also knapp über fünf Meter lang, zwei Meter breit und fast 1,8 Meter hoch! Die chinesischen Bilder zeigen den 238 PS starken Zweiliter-Turbo, während sich die meisten Amerikaner – die USA ist der Hauptabsatzmarkt für den VW Atlas – wohl für den 3,6-Liter-V6-Sauger mit 280 PS entscheiden werden. Das Ziel des neuen VW Atlas ist klar: Es gilt, das nach dem Diesel-Skandal beschädigte VW-Image in den USA wieder aufzupolieren. Bisher waren die Atlas-Pläne nur unter dem Titel "CrossBlue" bekannt und beschreiben einen speziell auf den amerikanischen Geschmack abgestimmten Offroader, der die Verkaufszahlen der Wolfsburger deutlich in die Höhe treiben soll.

VW Atlas auf LA Auto Show 2016

Der VW Atlas (2016) will die Herzen der Amerikaner mit unbestreitbaren Qualitäten gewinnen: Das auf dem Modularen Querbaukasten (MQB) basierende und im US-Werk Chattanooga gebaute Mittelklasse-SUV wird dank langem Radstand von 2,98 Meter als Siebensitzer in den Handel kommen und entsprechend viel Platz bieten. Mit einem Preis von etwa 30.000 Dollar wird der VW Atlas aber dennoch ins Budget einer großen Zielgruppe passen. Im Vergleich zum luxuriösen Touareg ist die Technik des VW Atlas relativ günstig, so kann Volkswagen auch mit den niedrigen Preisen auf dem US-Volumenmarkt konkurrieren. Trotz des günstigen Einstiegspreises macht der Atlas keine Kompromisse in Sachen Sicherheit. Zahlreiche Assistenzsysteme, die wir unter anderem aus dem Golf kennen, werden ihren Weg in das Mittelklasse-SUV finden und den Fahrer im Fall der Fälle unterstützen. Das aufgeräumte Cockpit des VW Atlas, welches auch in den jetzt aufgetauchten Fotos auf Autoblog.nl schon gut erkennbar ist, trägt außerdem ein hochauflösendes Display statt klassischer Rundinstrumente hinter dem Lenkrad. So wirkt der Wolfsburger besonders modern und zugleich hochwertig.

VW Atlas auch in China

Die Produktion des VW Atlas beginnt noch in diesem Jahr, spätestens Anfang 2017 werden die ersten Kunden ihr SUV in Empfang nehmen können. Dass ein Ableger des Offroaders auch nach China kommt, scheint spätestens nach den neuesten Fotos als sehr sicher. Ein Angebot des VW Atlas für Deutschland ist derzeit nicht geplant. Doch auch hierzulande mangelt es den Wolfsburgern nicht an geländegängigen Ideen. Kompakte SUV auf Basis von Polo und Golf werden die Offroad-Palette hierzulande nach unten abrunden.

