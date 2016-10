Opel Corsa F (2018): Erste Fotos

Auf den ersten Blick hat man in Rüsselsheim nur wenige Gründe, sich bereits mit dem nächsten Opel Corsa (2018) zu befassen. In Deutschland ist der Polo der einzige Kleinwagen, der sich noch besser verkauft als der Corsa. Und ...

Auf den ersten Blick hat man in Rüsselsheim nur wenige Gründe, sich bereits mit dem nächsten Opel Corsa (2018) zu befassen. In Deutschland ist der Polo der einzige Kleinwagen, der sich noch besser verkauft als der Corsa. Und die aktuelle Generation kam ja erst vor zwei Jahren auf den Markt. Wer jedoch etwas genauer hinsieht, entdeckt durchaus Handlungsbedarf: Mit dem Fiesta steht einer der schärfsten Rivalen vor dem Modellwechsel – und die aktuelle Corsa-Generation basiert trotz runderneuerter Optik noch immer auf der Plattform des Vorgängers. Dass unsere Erlkönig-Jäger nun einen schwer getarnten Prototyp mit verdächtigen Abmesungen und Proportionen auf dem Werksgelände in Rüsselsheim erwischt haben, passt da gut ins Bild: Möglicherweise sehen wir hier tatsächlich den ersten Erlkönig des kommenden Opel Corsa (2018) und erhalten so früher als gedacht einen Ausblick auf Generation F. Die sechste Corsa-Version soll nach dem Willen von Konzernmutter GM noch vielseitiger werden, neben dem hier erwischten Fünftürer sind auch ein Dreitürer und eine kleine Stufenheck-Limousine für ausgewählte Märkte denkbar.

Der Opel Corsa F (2018) profitiert von Astra-Technik

Im Vergleich zur aktuellen Generation fallen sofort die weniger steil abfallende Motorhaube und die weiter vorn platzierten Außenspiegel ins Auge, auch sonst dürfte sich das Design des Opel Corsa F stark am aktuellen Astra orientieren: Schon jetzt lässt sich das markante Tagfahrlicht gut erkennen, auch die Rückleuchten könnten sich am großen Bruder des Corsa orientieren. Noch wichtiger als seine Rolle als Ideengeber für das Corsa-Design ist jedoch der Auftrag, den Kleinwagen mit modernster Technik zu versorgen. So werden sich die beiden Rüsselsheimer nicht nur einen Großteil der Sicherheits- und Assistenzsysteme teilen, auch bei der Motorenpalette sind große Übereinstimmungen zu erwarten. Wie bisher sollen auch beim Opel Corsa (2018) aufgeladene Dreizylinder mit einem Liter Hubraum den Einstieg markieren, darüber kommen die ecoFlex-Vierzylinder mit 1,4 Liter Hubraum zum Einsatz. Noch mehr Freude als die weiter reduzierten Verbrauchswerte soll im Alltag der Innenraum bereiten, denn trotz ähnlicher Abmessungen soll ein cleveres Packaging für mehr Bewegungsfreiheit auf allen Plätzen und auch etwas größeres Kofferraumvolumen sorgen.

