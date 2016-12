Mercedes C-Klasse Facelift (2017): Erste Fotos

Zum Facelift bekommt die Mercedes C-Klasse (2017) viel neue Technik, erste Erlkönig-Fotos deuten das überarbeitete Design des W 205 lediglich an. Auch im Innenraum weht ein frischer Wind.



Wie umfangreich werden die Änderungen beim Mercedes C-Klasse Facelift (2017)? Betrachtet man die aktuellen Erlkönig-Fotos aus Stuttgart, könnte man an eine extrem dezente Modellpflege glauben, aber ein ganz ähnliches Spiel haben die Schwaben auch schon mit den Prototypen der überarbeiteten S-Klasse gespielt. Auch damals wurden die neuen Elemente Schritt für Schritt erprobt, weshalb die ersten Facelift-Erlkönige noch weitgehend unverändert auf die Straße geschickt werden konnten. Unterstellt man für das Mercedes C-Klasse Facelift (2017) eine ähnliche Strategie, sind auch die nun stark gestarnten Schürzen nur der Anfang – spätere Versuchsträger dürften auch mit neuen Scheinwerfern und Rückleuchten sowie einigen weiteren aufgefrischten Details unterwegs sein. Mit einem neuen Innenleben für die LED-Scheinwerfer und -Rückleuchten könnte insbesondere die Nachtoptik grundlegend verändert werden, bei Tageslicht dürften die Änderungen dennoch ein Fall für Kenner bleiben. Gründe für eine Design-Revolution gibt es aber ohnehin nicht, schließlich erfreut sich die aktuelle Mercedes C-Klasse der Generation W 205 weltweit großer Beliebtheit und trifft ganz offensichtlich den Geschmack vieler Kunden.

Bildergalerie: Das bringt das Mercedes C-Klasse Facelift (2017)

Video: Fakten zur Mercedes C-Klasse

Mercedes C-Klasse Facelift (2017) bekommt Interieur-Update

Wie sich der Innenraum des Mercedes C-Klasse Facelift (2017) verändern wird, konnten unsere Erlkönig-Jäger ebenfalls schon fotografieren. Allerdings gilt auch hier: Es ist keineswegs sicher, dass der Prototyp schon alle Neuerungen an Bord hat. Gut erkennbar ist allerdings schon das überarbeitete Touchpad im Bereich des Comand-Controllers auf der Mittelkonsole, das die bisherige Handauflage ersetzt und für einen aufgeräumteren Look sorgt. Denkbar ist außerdem, dass die aus der E-Klasse bekannten Touch Control-Flächen auf den Lenkradspeichen ihren Weg in das Mercedes C-Klasse Facelift finden und die Bedienung auch dann erleichtern, wenn der Fahrer beide Hände am Lenkrad lässt. Ob die Schwaben ihrer Mittelklasse auch das komplett digitalisierte Cockpit der größeren Baureihen spendieren, bleibt ebenfalls abzuwarten. Auf Seiten der Motoren und Preise ist hingegen nicht mit tiefgreifenden Veränderungen zu rechnen, hier belassen es die Schwaben bei wenigen sanften Schritten. Die Preise für das Mercedes C-Klasse Facelift dürften zum Marktstart im Sommer 2017 genau wie bisher bei rund 32.000 Euro beginnen.

Mehr zum Thema: Kaufberatung Mercedes C-Klasse W 205 / S 205



Benny Hiltscher