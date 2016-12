Kia GT (2018): Erste Informationen

Fünf Jahre nach der Sportwagen-Konzeptstudie könnte nun ein erstes Fotos vom kommenden Kia GT aufgetaucht sein. Das Fahrzeug wird für 2018 erwartet. Erste Informationen!



2018 wird der Kia GT erwartet, ein geleaktes Foto soll bereits jetzt das Modell kurz vor der Fertigstellung zeigen. Bei dem fotografierten Fahrzeug handelt es sich tatsächlich um den Kia K8 (intern: CK), von dem Gerüchte besagen, dass er außerhalb Koreas den Namen Kia GT tragen wird. Bisher war das Sportcoupé lediglich als Erlkönig bei Testfahrten erwischt worden. Optisch wären in diesem Fall nur wenige Elemente der extravaganten Konzeptstudie übernommen worden, aber das gezeigte Design reicht allemal, um den Namen GT zu verdienen. Am Bug sind riesige Lufteinlässe zu erkennen, darüber große Scheinwerfer und Öffnungen auf der Motorhaube.

Kia Modellpalette bis 2016 (Video):

Erstes Foto vom Kia GT (2018) aufgetaucht

Die Motoren für den Kia GT (2018) dürften indessen einen aufgeladenen Vierzylinder als Basis beinhalten, wie er schon mit 275 PS im Kia Genesis Coupé seine Arbeit verrichtet. Auch eine Topmotorisierung mit an die 500 PS denkbar, etwa in Form eines 3,3-Liter-V6-Biturbo mit Achtgangautomatik und Allradantrieb. Das Sportcoupé Kia GT möchte in Europa 2018 vor allem in Konkurrenz zu den Coupés von BMW, Mercedes und Audi treten.

Julian Islinger