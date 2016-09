Infiniti Q60 (2016): Preis & Marktstart

Der Infiniti Q60 (2016) feiert im Oktober Marktstart. Wir verraten den Preis, zu dem der Basis-Vierzylinder zu haben ist. Etwas später soll eine Allrad-Version mit V6 folgen.



Schon im Oktober bringt Nissans Premiummarke den neuen Infiniti Q60 (2016) zum Einstiegspreis von 44.500 Euro auf den Markt und sorgt für Konkurrenz unter den Premium-Sportcoupés. Im Vergleich zu seinem Vorgänger wächst der Infiniti Q60 (2016) in die Breite und misst nun 1,85 Meter. Für den Einstiegspreis gibt es den Basis-Turbomotor mit vier Zylindern, Zweiliter-Hubraum und 211 PS sowie 350 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Der Heckantrieb sorgt dabei für optimales Lenkverhalten und hohe Dynamik, was sich auch die Allrad-Version, die etwas später auf den Markt kommen soll, durch eine heckbetonte Kraftverteilung zunutze macht. Im Allradler-Q60 sorgt ein Dreiliter-V6 für Vortrieb. Der Direkteinspritzer leistet 405 PS und erreicht ein maximales Drehmoment von 475 Newtonmeter, wie schnell der Infiniti Q60 (2016) auf 100 sprintet, wird allerdings noch nicht verraten. Für Komfort beim Fahren sorgt im in beiden Versionen der Assistent "Direct Adaptive Steering", womit der Fahrer das Lenk-Verhalten des Wagens selbst bestimmen kann. Die V6-Variante kommt außerdem mit einem adaptiven Lenk- und Fahrwerkssystem. Wieviel hier auf den Basispreis aufgeschlagen wird, lässt Infiniti allerdings noch offen.

Infiniti Q60 (2016) im Video:

Die wohl größte Neuheit im Cockpit des Infiniti Q60 (2016) wird das "InTouch System", denn erstmals wird die neueste Generation in einem Wagen verbaut. Damit bekommt der Fahrer volle Kontrolle über sein Fahrzeug und kann bequem alle Einstellungen an Motor, Federung, Lenkung, Sitzposition, Klimaanlage, Audio und Navigation vornehmen. Mit der passenden App haben bis zu drei Fahrer stets alle Informationen zum Infiniti Q60 (2016) auf dem Smartphone oder PC griffbereit und können verschiedene Parameter wie Fahrzeug-Standort, ABS, Airbags, Bremsen, Motor, Ölstand und Reifendruck sowie Fehlermeldungen jederzeit einsehen. Außerdem bringt das Neue InTouch System Pannenhilfe auf Knopfdruck, Fernsteuerung von Hupe und Blinker gegen das lästige Suchen auf dem Parkplatz und eine Tracking-Funktion, die im Falle eines Diebstahls hilft, das Auto wiederzufinden.

Lena Reuß