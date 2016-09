Mit der exklusiven Sonderedition BMW M3 "30 Jahre M3" feiert die BMW M GmbH 2016 ihr 30-jähriges Bestehen. Nach ersten Informationen beeindruckt der auf dem Competition Paket basierende Jubiläums-M3 mit 450 PS und einer Lackierung in legendärem "Macaoblau metallic".



2016 ist es endlich soweit. Die BMW M GmbH feiert nach drei Jahrzehnten Arbeit an der sportlichen Mittelklasse ihr Jubiläum und begeht dieses mit einer neuen BMW M3-Sonderedition, anlassbedingt auf den Namen "30 Jahre M3" getauft. In Anlehnung an den ersten BMW M3, kommt die Jubiläumsedition ausschließlich in der exklusiven Lackierung "Macaoblau metallic" daher, die schon 1986 als Sonderausstattung für die erste Generation ihren Einstand in der Münchner Farbpalette feierte. Ansonsten hat sich 30 Jahre später natürlich einiges geändert, vor allem im Bereich der technischen Daten. BMW verspricht für die neue M3-Edition eine spürbare Auswirkung auf die fahrdynamischen Qualitäten, die sich nicht zuletzt in einer verbesserten Beschleunigung widerspiegeln sollen. Um diesen Ankündigungen gerecht zu werden, bedienten sich die Ingenieure der M Gmbh für die Konzeption des Jubiläums-M3 bei einem schon bekannten Upgrade. Die Edition "30 Jahre M3" basiert demnach auf BMWs Competition Paket, das bereits seit Frühjahr 2016 optional für das BMW-M3-Serienmodell erhältlich ist. Neben einem angepassten M-Fahrwerk ist für den Sonder-M3 also auch eine Leistungssteigerung um 19 auf 450 PS angedacht, wie man sie aus diesem Zusammenhang schon kennt. Weitere Optimierungen beeinhalten außerdem neue Federn, Stabilisatoren und Dämpfer, geänderte Kennlinien der Fahrdynamik-Modi COMFORT, SPORT und SPORT+, sowie eine dementsprechend veränderte Regelabstimmung des serienmäßigen Sperrdifferenzials an der Hinterachse, welches für spürbar mehr Traktion sorgen soll.

BMW M3-Sonderedition "30 Jahre M3" mit 450 PS

Auch äußerlich wird die neue Sonderedition "30 Jahre M3" an BMWs Competition Paket angelehnt und sich in einer erweiterten Ausführung der "BMW Individual Shadow Line" präsentieren. Diese beinhaltet in Schwarzchrom ausgeführten Endrohrblenden der M-Sportabgasanlage, die mit ihrem kraftvollen Sound maßgeblich zum Fahrerlebnis beitragen soll. Ein Schriftzug "30 Jahre M3" ziert die speziell gestaltete Kiemen in den vorderen Kotflügeln. Außerden rollt die neue Sonderedtion auf geschmiedeten 20-Zoll-Leichtmetallrädern (vorn: 265/30 R20, hinten: 285/30 R20) mit Sternspeichen-Felgen in den Handel, die schon Anfang 2016 bekannter Bestandteil des Competition Pakets waren. Was sich außen ankündigt, wird im Inneren fortgeführt. Das Competition Paket wertet das Interieur der Sonderedition "30 Jahre M3" mit durchbrochenen Sportsitzen auf, die perfekten Halt mit ausgeprägtem Langstreckenkomfort kombinieren. Schick sind die spezifischen Sicherheitsgurte mit eingearbeitetem BMW-M-Streifen, die den sportlichen Charakter der M3-Jubiläumsedition betonen. Auch die vorderen Einstiegsleisten, sowie Kopfstützen und Interieurleiste des Armaturenträgers sind mit einem M3-Schriftzug verziert und verweisen so auf die Exklusivität der weltweit auf nur 500 Exemplare limitierten Sonderedition. Ab Sommer 2016 soll diese dann zu ordern sein – für einen Aufpreis von 10.000 Euro im Vergleich zum regulären M3 mit Competition Paket.

Julian Islinger