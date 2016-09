Auto Trophy 2016: Leserwahl

In diesem Jahr feiern wir bei der Auto Trophy eine Premiere: Die Leser der AUTO ZEITUNG China können erstmals in den internationalen Kategorien K bis R ihre Favoriten für den "World Award" küren.

In diesem Jahr feiern wir bei der Auto Trophy eine Premiere: Die Leser der AUTO ZEITUNG China können erstmals in den internationalen Kategorien K bis R ihre Favoriten für den "World Award" küren. Damit sind sie in bester Gesellschaft mit Lesern sowie Online-Usern von 28 Autofachmagazinen und Online-Portalen der Bauer Media Group. Die Modelle in den Kategorien A bis J stehen nur in Deutschland zur Wahl. Hier haben Sie zwei Stimmen: eine für den Gesamt- und eine für den Importsieger. Nehmen Sie am besten gleich jetzt teil, denn die Teilnahme lohnt sich: Es winken Preise im Gesamtwert von rund 200.000 Euro. Viel Spaß beim Wählen und viel Glück!





DIE PREISE:

1. Audi Q5

2. Ford Focus RS

3. Infiniti QX30

4. Hyundai i30

Klicken Sie sich durch unsere Galerie, um weitere Details zu den einzelnen Modellen zu erhalten.

Teilnahmebedingungen Auto Trophy

Der Rechtsweg bei der Ermittlung der Gewinner ist ausgeschlossen. Die Preise müssen nicht den Abbildungen entsprechen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss: 02. November 2016

