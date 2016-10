Chevrolet Camaro ZL1 (2016): Nürburgring-Zeit (Update!)

In nur 7:29:60 Minuten ist der brandneue Chevrolet Camaro ZL1 (2016) über den Nürburgring gekachelt – und hat damit so manchen hochkarätigen Sportwagen überflügelt!



Der 649 PS starke Chevrolet Camaro ZL1 (2016) hat die Nürburgring-Nordschleife mit einer Zeit von 7:29:60 Minuten geknackt, wie der Hersteller stolz verkündet. Mit der offiziell genommenen Zeit übertrifft der Camaro ZL1 (2016) seinen Vorgänger – den 2012er ZL1 – um Welten, nämlich exakt um 11,67 Sekunden (alte Zeit: 7:41:27 Minuten). Chevrolet betont, den Camaro ZL1 (2016) bis auf die Messtechnik sowie Überrollkäfig und Schalensitze mit Sechspunktgurten absolut serienmäßig belassen zu haben. Ursprünglich hatte eine Wikipedia-Seite für Nordschleifen-Rekorde den Camaro ZL1 (2016) mit 7:23:77 Minuten auf Platz 20 geführt, noch vor dem Lamborghini Aventador (7:25 Minuten) oder den Track-tauglich gemachten BMW M4 GTS (7:27:88 Minuten). Tatsächlich aber hatte Chevrolet jene Rundenzeit für den Camaro ZL1 (2016) nie bestätigt. Aber auch mit einer Zeit von 7:29:60 Minuten macht der Camaro ZL1 (2016) so manchen hochkarätigen Sportwagen nass, darunter R8, 458 Italia oder AMG GT S. Benchmark unter den schnellsten Serienautos auf der Nordschleife ist der Wikipedia-Liste zufolge der Porsche 918 Spyder mit einer Zeit von 6:57 Minuten. Mehr zum Thema: Camaro & Co im Crashtest

Bildergalerie: Chevrolet Camaro ZL1 (2016)

Nordschleifen-Fahrt des Chevrolet Camaro ZL1 (Video):

Camaro ZL1 (2016) auf dem Nürburgring

Aus dem Hause Chevrolet ist der Liste zufolge die Corvette C6 ZR1 das schnellste Auto – mit einer Nordschleifen-Runde in 7:19:63 Minuten. Seit dem Sommer 2016 wird der neue Chevrolet Camaro ZL1 mit einem 6,2 Liter großen Kompressor-V8 (LT4) aus der Corvette Z06 ausgeliefert. Über die Hinterachse presst der Camaro ZL1 (2016) 649 PS und 868 Newtonmeter Drehmoment auf die Straße – und macht aus seiner Leistung optisch keinerlei Geheimnis. Der Chevrolet steht da wie ein Brett: riesige Lufteinlässe an der Front, vier Endrohre am Heck und 20-Zoll-Schmiedefelgen in den Radkästen, hinter denen sich Brembo-Bremsen in 390 Millimeter große Bremsscheiben verbeißen. Mehr zum Thema: Alle Infos zum Camaro ZL1 (2016)

Mehr zum Thema: Top-11 Rekordzeiten auf der Nordschleife

Alexander Koch