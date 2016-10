VW Touareg III (2017): Erste Fotos (Update!)

Patentbilder des neuen VW Touareg (2017) zeigen, dass sich das neue SUV stark an der chinesischen VW-Studie T-Prime Concept GTE orientieren wird. Der kommende Touareg wird leichter, bietet Hightech im Innenraum und beim Antrieb!



Chinesische Patentbilder enthüllen das Design des kommenden VW Touareg (2017)! Wen die Fotos an die China-Studie T-Prime Concept GTE erinnern, liegt richtig: Der neue Touareg (2017) übernimmt dessen Design offenbar und entwickelt so das VW-Design als Ganzes, aber auch das der Touareg-Generationen sanft weiter. Aus dem etwas pummeligen Vorgänger wird durch mehr Schwung im Design und einer dynamisch abfallenden Dachlinie ein schnittiger und scharfer Luxusliner von über fünf Metern. Auch der Prototyp des neuen VW Touareg (2017) ist uns bereits vor das Objektiv gefahren. Dass es sich beim Erlkönig nicht um das ebenfalls ganz neue SUV für die USA handelt, lässt sich schon allein an der Größe ablesen. Der Touareg (2017) ist im direkten Vergleich kleiner und auch im Auftritt dezenter. Entwickelt sich der neue VW Touareg (2017) recht dezent weiter, tut sich unter dem Blech hingegen eine Menge: Weil der nächste Touareg (2017) in einen neuen Baukasten wechselt, wird er genau wie sein Plattformbruder Q7 und Bentayga beim Generationswechsel ein paar Zentner abspecken. Auch im Innern erfährt die nächste Generation des VW Touareg (2017) einen schwerwiegenden Wandel: Vom klassischen Abenteurer wird der VW Touareg (2017) zum geräumigen Multimedia-Mobil für Besserverdiener. Mehr zum Thema: Neuer Tiguan mit bis zu 240 PS

Bildergalerie starten: VW Touareg (2017)

VW T-Prime Concept GTE im Video:

Leichtbau für den VW Touareg (2017)

Dafür steht vor allem das neue Cockpit, das die Niedersachsen "Curved Interaction Area" nennen. Dafür verschmelzen sie die ohnehin schon komplett animierten Anzeigen aus Passat & Co mit einem gebogenen 15-Zoll-Bildschrim in der Mittelkonsole und machen mit einem neuen Bediensystem auch noch den letzten Schalter überflüssig. Im nächsten VW Touareg (2017) werden alle Funktionen nämlich per Touchpanels, mit Gesten oder der Sprache gesteuert, sagt Entwicklungsvorstand Frank Welsch und stellt eine baldige Serienreife dieser Technologie in Aussicht: "Sehr schnell könnte diese Art des Human-Machine-Interface im Topsegment selbstverständlich werden. Fortschritt wird hier unmittelbar spürbar, weil das reale Automobil mit der heute ebenso realen virtuellen Welt verschmilzt." Auch die Antriebstechnik des VW Touareg (2017) ist neu: Neben einer großen Bandbreite an Benzin- und Dieselaggregaten fährt der künftige Touareg (2017) auch mit einem Plug-In-Hybridantrieb vor. So kombinierte die Touareg-Studie T-Prime GTE auf der Auto China 2016 in Peking einen Zweiliter-Benziner mit einer 100 kW starken E-Maschine, was einer Systemleistung von 380 PS und 700 Newtonmeter entspricht. Ob der Serien-Touareg als Hybridler tatsächlich einen Vier- oder doch einen Sechszylinder erhält, ist indes noch offen. Die Antwort gibt's wohl 2017, dann feiert der neue VW Touareg (2017) voraussichtlich Marktstart. Mehr zum Thema: VW Touareg gegen VW Tiguan

Mehr zum Thema: VW Teramont für die USA

Thomas Geiger/Alexander Koch