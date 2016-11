VW Golf 1 GTI: Lego-Bausatz

Mehr Kult geht nicht! Ein Lego-Bausatz für den VW Golf 1 GTI bringt Lego-Fans wie Auto-Nostalgiker ins Schwärmen. Bislang handelt es sich aber nur um einen Entwurf von Hasan Kabalak, der 10.000 Stimmen für eine Serienfertigung benötigt.



Dieser VW Golf 1 GTI aus Lego-Steinen dürfte ähnliche Begeisterungsstürme auslösen wie sein Vorbild 1976, muss aber auch ähnliche, damals VW-interne Hindernisse überwinden. Schließlich ist der Lego-Bausatz für VW Golf 1 GTI bislang noch gar nicht erhältlich. Lego-Visionär Hasan Kabalak hat den Golf 1 GTI in Lego-Teilen nachgebaut und hofft auf die Unterstützung der Lego-Fans weltweit. Sollte er auf der Lego-Plattform bis Mitte 2017 rund 10.000 Stimmen erhalten, könnte der Bausatz für VW Golf 1 GTI nämlich in Serie gefertigt werden. Die Liebe zum Details spricht für den Lego-Entwurf des VW Golf 1 GTI: 1278 Teile formen zahlreiche Details des Originals nach. Etwa das GTI-Lenkrad mit vier Hupknöpfen vor dem exakt nachempfundenen Armaturenbett, das sogar gut sichtbar ein Rado beheimatet. Das Karo-Muster der GTI-Bestuhlung nachzubauen ist annähernd unmöglich, dennoch brachte Kabalak die rot-schwarzen Sitze auch im Lego-GTI unter. Mehr zum Thema: Die krassesten Tuning-Golf



VW Golf 1 GTI aus Lego: Bald erhältlich?

Auch äußerlich steht das Lego-Auto dem GTI-Original in nichts nach: Die Kotfügelverbreiterungen aus Plastik finden sich am Spielzeug ebenso wieder, wie die kultige Gummi-Spoilerlippe an der Front. Türen und Haube sind beweglich, sodass sich unter ihr der 110 PS "starke" 1,6-Liter-Motor aus Lego-Teilen bestaunen lässt. Nicht zuletzt: Auch die VW- und GTI-Zeichen sind am Lego-Nachbau komplett! Der VW Golf 1 GTI aus Lego-Steinen ist etwa so groß wie der bereits erhältliche Käfer-Bausatz. Das lässt vermuten, dass der Preis ebenfalls rund 90 Euro betragen könnte. Doch vorher müssen nicht nur 10.000 Lego-Fans für den Golf 1 GTI abstimmen, auch VW muss seinen Lizenz-Segen erteilen. Dann aber könnte der Handtaschen-GTI den Markt im Sturm erobern – wie das Original 1976! Mehr zum Thema: Das Facelift für den VW Golf 7

Mehr zum Thema: Für Golf GTI aus Lego abstimmen

Alexander Koch