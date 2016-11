Audi Sport Quattro S1: Lego-Nachbau

Der Audi Sport Quattro S1 hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Stotterstart in der Rallye Gruppe B, Weiterentwicklung und Aufrüstung zum Spoiler-Monster E2 und schließlich das Aus nach dem ersten Rallye-Sieg in ...

Der Audi Sport Quattro S1 aus Lego hat alles, was sein Vorbild und das Original zur Legende gemacht hat: den mächtigen Spoiler, den verwegenen Fünfzylinder und die Kühler im Heck!



Der Audi Sport Quattro S1 hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Stotterstart in der Rallye Gruppe B, Weiterentwicklung und Aufrüstung zum Spoiler-Monster E2 und schließlich das Aus nach dem ersten Rallye-Sieg in San Remo. Noch bevor der Audi Sport Quattro S1 mit dem überlegenen Doppelkupplungsgetriebe PDK so richtig durchstarten konnte, zog sich Audi aus der Rallye Gruppe B schon wieder zurück. Geblieben ist der Mythos, der durch den Pikes-Peak-Rekord von Walter Röhrl manifestiert wurde. Und geblieben ist das Vorbild für den Nachbau vom ungarischen Tüftler "dokludi". Aus Teilen von Lego und Lego Technik ahmt er annähernd alle technischen Finessen und natürlich auch die legendäre Breitbau-Karosserie des Audi Sport Quattro S1 nach. Die mächtige Verspoilerung an Front und Heck schindet auch am 61 Zentimeter langen Lego-Einzelstück Eindruck. Öffnet sich die Lego-Haube des Miniatur-Rallyeautos, entdeckt man auch eine Nachbildung des Fünfzylinders, der im S1-Original satte 530 PS auf die Kurbelwelle stemmt. Selbst die Abgasanlage konstruierte "dokludi" von der Downpipe bis zum Auspuff-Endstück komplett nach.

Im Innenraum des Audi Sport Quattro S1 aus Lego lassen sich nicht nur Armaturenbrett, Schalensitze, Handbremse und Schaltknüppel entdecken, sondern auch die aus Gewichtsgründen ins Heck verlegten Kühler. Das Lenkrad im Cockpit des Lego-S1 ist tatsächlich mit den beweglichen Vorderrädern verbunden, was angesichts der Detailverliebtheit des Ungar kaum noch überrascht. Schließlich stimmt nicht nur die Farbgebung der Karosserie, auch Feinheiten wie die Scheibenwischer und die Dachantenne finden sich am Audi Sport Quattro S1 aus Lego wieder. Der drei Kilogramm schwere Lego-S1 dürfte seinen Erbauer so manche Nachtschicht und viel Tüftelarbeit abverlangt haben. Fast schon wie beim echten Audi Sport Quattro S1 von 1985.

