VW Golf 7 GTI Facelift (2017): Alle Informationen!

Mit bis zu 245 PS stürmt der VW Golf GTI (2017) auf die linke Spur. Das VW Golf 7 Facelift macht den Kompaktsportler aber nicht nur stärker, sondern auch optisch präsenter.



Parallel zum Golf 7 Facelift betritt auch der VW Golf GTI (2017) die Bühne und richtet sich an alle, die auch im Alltag Sport treiben wollen. Mit der Modellpflege erhält der Kompaktsportler nicht nur die Verbesserungen, er bekommt auch ein zusätzliches Leistungsplus. Schon der Basis-GTI geht ab 2017 mit 230 PS an den Start, der noch etwas weiter oben positionierte VW Golf GTI Performance schickt nun sogar 245 PS an die Vorderräder. Das Power-Update bringt den VW Golf GTI (2017) auf Augenhöhe mit dem bisherigen Performance-Modell. Auch äußerlich wird der GTI-Gedanke mit dem Golf 7 Facelift noch etwas prominenter nach außen getragen und lässt den Kompaktsportler noch aggressiver auftreten. Die untere Chromleiste des Kühlergrills wird beim VW Golf GTI (2017) in Rot ausgeführt und setzt sich bis in die Voll-LED-Scheinwerfer fort, wo sie neuerdings mit zwei charakteristischen Winglets noch stärker ins Auge fällt.

VW Golf 7 GTI Facelift (2017) leistet bis zu 245 PS

Am Heck trägt das VW Golf GTI Facelift neue Endrohre mit etwas größerem Durchmesser, dennoch bleibt der Wolfsburger vergleichsweise zurückhaltend und vermeidet es ganz im Sinne seiner Vorgänger, zu dick aufzutragen. Denn natürlich gilt auch für den GTI: Der VW Golf soll ein Auto für alle sein und nirgendwo unangenehm auffallen. Im Innenraum fallen sofort die Sportsitze mit Karomuster ins Auge, auch das kräftig ausgeformte Lenkrad mit GTI-Prägung verspricht schon auf den ersten Blick ein angenehmes Gefühl. Die analogen Instrumente werden zum Facelift durch ein komplett digitales Active Info Display ersetzt, das im Fall des GTI konsequent auf Rot als Kontrastfarbe setzt. Ein Leistungsmonitor auf dem zentralen Infotainment-Display gibt außerdem in Echtzeit Auskunft über Ladedruck, auftretende Querkräfte und die aktuell abgerufene Motorleistung. Zum exakten Preis des aufgefrischten Kompaktsportlers äußern sich die Wolfsburger noch nicht endgültig, genau wie bisher sollte der Grundpreis aber bei rund 30.000 Euro liegen.

