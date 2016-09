BMW M5 (E34): Verkauf

Der BMW M5 (E34) von 1991 ist nicht das klassische Auto für die Garage, das über die Zeit zum Schatz wird. Es ist das klassische Fahrerauto, das gefahren werden will. Umso mehr überraschen die gerade mal etwas mehr als 20.000 Kilometer, die dieser ...

Der BMW M5 (E34) von 1991 ist nicht das klassische Auto für die Garage, das über die Zeit zum Schatz wird. Es ist das klassische Fahrerauto, das gefahren werden will. Umso mehr überraschen die gerade mal etwas mehr als 20.000 Kilometer, die dieser BMW M5 (Baujahr 1991) auf dem Tacho hat. Der bei Ebay USA für 34.900 Dollar (umgerechnet etwas mehr als 31.000 Euro) angebotene Youngtimer stammt aus dem Frühjahr 1991. Demnach ist der BMW M5 mit dem damals noch verbauten 3,6-Liter-Sechszylinder (360 PS) ausgestattet, der 1992 von einem nochmals 25 PS stärkeren Motor abgelöst wurde. Der M5 ist schwarz lackiert. Ebenso präsentiert sich auch der Innenraum, der nahezu komplett in schwarzem Leder ausgekleidet und bezogen ist. Eine Besonderheit auf dem amerikanischen Markt: Schließlich stammt der angebotene Bimmer seinen Spezifikationen nach aus Europa. Und tatsächlich wurde der BMW M5 aus Deutschland importiert, was auch die deutschen Kennzeichen erklärt. Mehr zum Thema: Alter M3 für 175.592 Euro

BMW M5 E34 (Bj. 1991) steht bei Ebay zum Verkauf

Der Innenraum des BMW M5 zeigt indessen kaum Abnutzungsspuren. Die Stoßstange soll lediglich kleine Macken aufweisen, die aber kaum weiter ins Gewicht fallen. Optischer Höhepunkt ist natürlich die Reifen/Felgen-Kombination, die extra für den Verkauf mit neuen Reifen aufgezogen wurde. Abgedunkelte Heckleuchten (getöntes Acrylglas) und eine Performance-Abgasanlage runden das Bild des perfekt erhaltenen BMW M5 ab. Das Auto wirkt einfach zeitlos und angesichts des Preises und des angegebenen Kilometerstands steht außer Frage, dass dieser BMW M5 ein echter Schatz ist. Mehr zum Thema: Erste Fotos vom BMW M5 F90

Julian Islinger