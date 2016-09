Mercedes-AMG GT C Roadster: Autosalon Paris 2016

Traumwagen-Weltpremiere auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober)! Der Mercedes-AMG GT C Roadster begeistert mit 557 PS und Rennsport-Technik aus dem extrascharfen GT R.



Über Affalterbach braut sich derzeit ein Sturm zusammen, der sich schon bald auf dem Autosalon Paris 2016 (1. bis 16. Oktober) entladen wird. Denn wenn der Mercedes-AMG GT Roadster in den Handel kommt, geht es um nicht weniger als die Lufthoheit auf der Überholspur: Knapp zwei Jahre nach der Premiere des AMG GT zeigen die schnellen Schwaben ihren Porsche-Gegner nun zum ersten Mal als Roadster. Der offene Zweisitzer kommt zu einem geschätzten Preis von mindestens 130.000 Euro pünktlich zum Beginn der Cabrio-Saison 2017 in den Handel. Wie schon beim SLS gibt es auch für den Mercedes-AMG GT Roadster eine betont knapp geschnittene Stoffmütze, die sich linientreu über den schlanken Sportwagen legt. Dank Magnesiumkonstruktion besonders leicht, streift der GT die Kappe bis Tempo 50 auch während der Fahrt ab und setzt die Kunden in wenigen Sekunden an die frische Luft. Für den nötigen Fahrtwind und beste Unterhaltung sorgt beim Basismodell ein 476 PS starker V8-Biturbo, aber damit hat AMG sein Pulver noch nicht verschossen, denn oberhalb des bewährten V8 haben die Schwaben für den Mercedes-AMG GT C Roadster eine weitere Spielart des famosen 4,0-Liter-Motors vorbereitet.

AMG GT C Roadster zum Autosalon Paris 2016

Der AMG GT C soll dabei die Brücke zum rennsport-inspirierten GT R schlagen, kommt mit 557 PS und 680 Newtonmeter Drehmoment. Damit ist er 47 PS stärker als der GT S und nur 28 PS schwächer als das giftige Biest aus der grünen Hölle. AMG-Chef Tobias Moers verspricht „ein hochdynamisches Fahrerlebnis in einem sehr exklusiven Umfeld, gepaart mit purem Roadster-Feeling.“ Dabei setzt der Mercedes-AMG GT C Roadster nicht allein auf einen Sprintwert von 3,7 Sekunden und ein Spitzentempo von 316 km/h, sondern übernimmt auch Teile der Fahrwerkstechnik sowie die Lenkung und einige Design-Elemente vom GT R. So hat das neue Spitzenmodell das breitere Heck des Rennwagens mit der entsprechend breiteren Spur, lenkt auch mit der Hinterachse und übernimmt das Verstellfahrwerk. Doch so groß die Sehnsucht der Schnellfahrer nach dem AMG GT Roadster auch gewesen sein mag, sehen Mercedes-Fans das neue Open-Air-Modell auch mit einem weinenden Auge. Denn für den traditionellen SL wird die Luft mit dieser Premiere noch dünner. Nachdem das S-Klasse Cabrio seit letztem Sommer die verwöhnte Kundschaft ködert, gräbt ihm der neue Wirbelwind aus Affalterbach jetzt aus der anderen Richtung auch noch das Wasser ab – und zwingt den einstigen Star am Mercedes-Himmel so in den Sinkflug.

