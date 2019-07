Die Drehorte sind das Mekka der "Zurück in die Zukunft"-Fans. Unvergessen das Haus in der Lyon-Siedlung, die Twine-Pine-Mall oder der Tunnel, in dem Biff Marty auf dem Hoverboard bedrängt. Wie die "Zurück in die Zukunft"-Drehorte über 30 Jahre nach dem ersten Film aussehen, zeigen die Youtuber "Phil, Emma and Ben" in ihrem Video! Mehr zum Thema: Das Leben des John Z. DeLorean

News DMC-12 DeLorean: Zurück in die Zukunft Michael J. Fox hasst den DeLorean

"Zurück in die Zukunft" (Drehorte damals & heute) im "Phil, Emma and Ben"-Video: