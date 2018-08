Videos, die uns bewegen. Diesmal: Eine Landstraße als Testrennstrecke für eine Yamaha R1 und einen Mercedes SL63 AMG. Speed, give me what I need!

Quelle: Youtube/Daxys Micks

