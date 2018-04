Die Änderungen am Heck werden nur Kennern ersichtlich

Eckdaten Bauzeitraum von 2010 bis 2018 Aufbauarten SUV Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4795/1940/1709 mm Leergewicht 2103 kg Leistung von 204 bis 340 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro 5 und 6 Grundpreis ab 52.125 Euro

Der überarbeitete VW Touareg V6 TDI bietet von allem ein bisschen mehr. Das große VW-SUV mit dem 262 PS starken V6-Diesel im ersten Fahrbericht.

VW spricht vom neuen Touareg – das ist etwas übertrieben. Doch in zahlreichen Details gibt es noch mal spürbare Fortschritte. Wir fuhren den stärkeren V6 TDI, der nun 262 statt 245 PS besitzt und dank SCR-Kat (Stickoxid-Reduktion) die Euro 6-Abgasnorm erfüllt. Von 0 auf 100 schafft es der Wolfsburger in 7,3 Sekunden. Laut VW verbraucht der SUV auch weniger: Sobald man vom Gas geht „segelt“ der Touareg bis Tempo 150 frei dahin, weil der Motor vom Getriebe getrennt wird. Neben dem 245 PS-Modell bietet VW auch einen V6 mit 204 PS, ein V8-Diesel mit einer Leistung von 343 PS und einen Touareg Hybrid 380 PS an.

VW Touareg Facelift: Großes SUV mit 262 PS-V6-Diesel

Im Großraum München (ohne Autobahn) erreichten wir laut Bordcomputer einen Schnitt von 8,8 Litern, waren dabei aber nicht übertrieben zügig unterwegs. Beim Kaltstart nagelt der Diesel ziemlich kräftig. Unterwegs ist davon jedoch kaum etwas zu hören, auch der sonstige Geräuschkomfort verdient viel Lob. Genügend Power gibt es jederzeit, auf Wunsch auch zackig. Dafür sorgen schon die 560 Nm Drehmoment, die hier bereits ab 1750 /min anliegen und von der Achtgang-Automatik sensibel portioniert werden. Was hat sich sonst noch getan? Bi-Xenonscheinwerfer gibt es serienmäßig, dazu etwas mehr Schick im Cockpit. Das Stahlfeder-Fahrwerk reagiert noch einen Tick elastischer als bisher (Luftfederung: 2700 Euro). Zum Winter sollen Online-Dienste wie Echtzeit-Verkehrsinfos angeboten werden. Preislich beginnt der VW Touareg bei 52.125 Euro.

