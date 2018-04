Eckdaten Bauzeitraum seit 2015 Aufbauarten Kleinbus, Kleintransporter, Pritschenwagen Türen 4/5 Abmessungen (L/B/H) 4904/1904/1990 Leistung von 84 bis 204 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel Abgasnorm Euro 5 Grundpreis 29.952 Euro

Mit neuen Sicherheitsfeatures, intelligentem Infotainment-System und deutlichem Zuwachs in Sachen Komfort startet 2015 der VW T6. An Praktikabilität legt die sechste Bulli-Generation ebenfalls zu. Alle Preise und Motoren!

Der Bulli ist ein Phänomen: Nach dem Zweiten Weltkrieg hat er Deutschland wieder aufgebaut und selbst heute, 65 Jahre nach der Einführung der T-Baureihe, zählt auch wieder der VW T6 (2015) zu Preisen ab 29.952 Euro immer noch zu den beliebtesten Autos, wenn es darum geht Großes zu leisten. Von praktischen Transporter über die Allzweckwaffe Caravelle bis hin zum luxuriösen Reisemobil Multivan kann der VW Bus einfach alles. Nun folgt die sechse Generation des Kultobjekts. Am Dreiklang Transporter, Caravelle, Multivan hält VW Nutzfahrzeuge auch beim VW T6 (2015) fest. Allerdings gibt es den Caravelle erstmals auch im der Highline-Ausstattung. Komfortabler fällt auch das Fahrwerk aus, dessen elektrische Dämpfung sich je nach ausgewähltem Fahrmodi (Komfort, Normal, Sport) richtet. Zugleich hat der T6 nichts von seiner ureigenen Vielseitigkeit verloren. Die Sitze lassen sich Ruckzug ausbauen, praktische Ablagefächer bieten genügend Stauraum für alles mögliche vom Kinderspielzeug über Reiseproviant bis hin zum Tablet oder Handy. Auch die gewaltige Heckklappe fällt nun dank einer Schließunterstützung ohne großen Kraftaufwand und deutlich behutsamer ins Schloss. Auch klein Gewachsene müssen auf Parkplätze nicht mehr wilde Hüpfübungen hinlegen, um an die geöffnete Klappe zu gelangen. Den VW T6 (2015) gippt es mit praktischem Schlaufenzug oder elektrischem Taster.

VW-Modellpalette im Video:

Preis: VW T6 (2015) ab 29.952 Euro

Durchdachter ist nun auch das Infotainmentsystem des VW T6 (2015): Die aus Passat und Golf bekannte Bedieneinheit mit Annäherungssensorik skommt auch in der neuesten T-Baureihe zum Einsatz. Durch Berührung oder Wischen auf dem 6,33-Zoll-Bildschirm navigiert der Fahrer durch das intelligent strukturierte Menü. Via SD-Karten-Slot, CD-Laufwerk, Bluetooth oder USB lassen sich Musik- oder andere Daten auf das System übertragen. Freies Sprechen beim Telefonieren funktioniert natürlich ebenfalls. Wie schwierig es bisher war sich aus der dritten Sitzreihe mit dem Fahrer oder Beifahrer zu unterhalten, kennen Bulli-Reisende zu genüge. Mit der neuen Generation führt VW Nutzfahrzeuge eine Sprachverstärkung mit deren Hilfe der Fahrer auch die Kids in der letzten Reihe lautstarke maßregeln kann. Umfassende Sicherheitsfeatures dürfen bei einem ausgewiesenen Familientransporter natürlich nicht fehlen. Der optisch und akkustisch warnender Fron-Assistent gehört beim Multivan in der Business-Ausführung zum Serienumfang, ist sonst optional erhältlich. Neu ist der Tempomat inklusive automatischer Abstandsregelung, der in Verbindung mit dem DSG-Getriebe sogar bis zum Stillstand bremst und selbständig wieder losfährt. Gehört dieser Assistent eher in die Kategorie Müßiggang, zählt die City-Notbremsfunktion zu den unverzichtbaren Extras. Bis zu einer Geschwindigkeit von 30 km/h verhindert die Elektronik einen Zusammenprall mit anderen Verkehrsteilnehmern oder sonstigen Hindernissen, die man in dem großen Gefährt gerne übersieht. Weiterhin lässt sich der VW T6 (2015) mit einem Licht-Assistent mit automatischem Fernlicht, Müdigkeitswarner und einer Bergabfahrhilfe konfigurieren. Letztere kann allerdings nur in Verbindung mit dem Allradantrieb 4Motion bestellt werden.

Die Motoren im VW T6 (2015)