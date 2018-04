An die Öffentlichkeit gekommen ist der aktuelle VW Diesel-Skandal in den USA, aber der US-Chef der Wolfsburger hat ihn nicht zu verantworten. Michael Horn soll daher ...

Es ist offiziell: Herbert Diess ist der neue VW-Vorstand und Nachfolger von Matthias Müller. Außerdem: Die weiteren Änderungen 2018 im Personal bei Volkswagen und den Tochtermarken!

Drei Jahre nach Einstellung gibt Matthias Müller seinen Posten als VW-Vorstand laut des Konzerns ab, allerdings bleibe er weiterhin bei dem Unternehmen beschäftigt. Das neue Aushängeschild des Volkswagen-Konzerns ist Herbert Diess, bisheriger Chef der Hauptmarke VW. Als weitere Änderung für 2018 übernimmt VW-Vorstand Diess in Personalunion die Leitung der neuen Markengruppe "Volumen", unter deren Namen die einzelnen Marken VW, Seat und Skoda vereint werden. Weitere Aufgabenfelder umfassen die Entwicklung und die Fahrzeug-IT. Volkswagen soll zukünftig in sechs Geschäftsfelder und die Region China untergliedert werden, um die bisherige zentrale Führung aufzusplitten, was schon lange als Ziel von Betriebsratchef Bernd Osterloh galt. Die Markengruppen unterteilen sich in "Volumen", "Premium" und "Super Premium". Die vierte bereits bekannte Gruppe betrifft die Nutzfahrzeugseinheit Truck & Bus, die auch an die Börse gebracht werden sollen. Die Kategorie "Premium" beinhaltet vor allem die Marke Audi, an der Spitze der Gruppe "Super Premium" steht der Sportwagenbauer Porsche.

Änderungen 2018: VW führt neue Markengruppen ein

Neben dem neuen VW-Vorstand gibt es weitere personelle Änderungen, die 2018 für eine großzügige Umstrukturierung bei Volkswagen führen. Audi-Chef Rupert Stadler ist Verantwortlicher der Premium-Gruppe, Porsche-Chef Oliver Blume kümmert sich um die Super-Premium-Gruppe, die die Marken Porsche, Bentley, Bugatti und Lamborghini zusammenfasst. Daneben wird Stadler den Konzernvertrieb übernehmen, Blume die Konzernproduktion. Der Premium-Leiter rückt außerdem in den Konzernvorstand auf. Auch das Personalwesen ist 2018 von Änderungen im Vorstand betroffen: Gunnar Kilian, bisheriger Generalsekretär des Konzernbetriebsrates und engster Vertrauer von Osterloh wird Personalvorstand. Der abgelöste Karlheinz Blessing bleibt bis Vertragsende weiterhin als Berater bei VW tätig. Javier Garcia Sanz, zuständiger VW-Vorstand für Beschaffung, verlässt VW zufolge den Konzern auf eigenen Wunsch. Sein vorübergehender Vertreter ist Ralf Brandstätter, Beschaffungschef bei VW.

VW-Vorstand: Personelle Veränderungen nach Dieselskandal 2015

Die Folgen des VW Diesel-Skandals sind noch lange nicht endgültig absehbar, schon heute wird es aber große Änderungen im Vorstand des Konzerns und seiner Marken geben. Der Aufsichtsrat tagt und wird am Nachmittag Ergebnisse verkünden, der nicht nur die betroffenen Personen mit Spannung entgegensehen. Den Platz an der Spitze wird der bisherige Porsche-Chef Matthias Müller von Martin Winterkorn übernehmen, aber auch auf einigen anderen Positionen müssen die Wolfsburger neue Köpfe positionieren. Bereits sicher sind die Rücktritte von Ulrich Hackenberg, Heinz-Jakob Neußer und Wolfgang Hatz, es könnten aber noch mehr Vorstände von der umfassenden Umstrukturierung betroffen sein.

