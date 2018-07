... emotionalisierten Auftritt des VW Passat GT ab. Im Innern vermitteln Dekor in Carbonoptik und Grau-Schwarz belederte Sportsitze mit weißer Naht die gewisse Sportlichkeit, während der Klavierlack an der Mittelkonsole eher den luxuriösen Touch hat.

Der Umstand, dass in den USA schon bald der VW Passat GT (2018) erhältlich ist, ist nur ein Grund, weshalb manch ein Europäer neidisch über den großen Teich blickt. Die sportlich angehauchte Limousine kommt obendrein zum Kampfpreis von 29.940 US-Dollar (umgerechnet 24.000 Euro). Zu diesem Preis ist in Deutschland der Passat nicht einmal als nackte Comfortline zu haben. Mit dem 3,6 Liter großen VR6 unter der Haube soll der GT ganz nebenbei auch etwas vom großen Dieselskandal in die USA ablenken. Das für das GT-Projekt verantwortliche Designstudio Chattanooga (US-Bundesstaat Tennessee) nutzte die LA Auto Show 2016, um das blechgewordene Ergebnis zahlreicher Rückmeldungen von US-amerikanischen VW-Kunden und -Händlern zu präsentieren. "Der Passat GT ist ein erstes Beispiel, wie Volkswagen Nordamerika mit den Ansprüchen und Wünschen amerikanischer Kunden umgeht", sagte Dr. Matthias Erb, Chef-Entwickler von VW Nordamerika. Im Fokus des VW Passat GT (2018), der in den Farben Weiß, Silber, Grau und Schwarz erhältlich ist, steht natürlich der Antrieb. Hier sorgt der 280 PS leistende 3,6-Liter-VR6 für gute Laune beim Fahrer. Ist der aber, wie auch schon das Sechsgang-DSG, keine Neuheit für das US-amerikanische Publikum, aber so sind es zumindest die 20 Änderungen im Vergleich zum zivilen Passat.

