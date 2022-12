Minus 15 Grad im schwedischen Lappland, aber die Stimmung auf dem Siedepunkt: TV-Moderator Matthias Malmedie und VW-Rennfahrer Benny Leuchter treten zum ultimativen Wettkampf auf dem Eis an. Drei Aufgaben warten auf die beiden Kontrahenten, die sie jeweils in einem VW Golf 8 R (320 PS) knacken müssen. Das Video unten löst nicht nur auf, wer als Verlierer das Abendessen servieren muss, sondern auch, wie heiß es zuvor auf dem zugefrorenen See herging. Oben zeigen wir den VW Golf R in Aktion. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Video VW Golf R mit Dachschaden Kuriose Fahrt im Unfall-Golf

Benny Leuchter und Matthias Malmedie im Duell (Video):

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Youtube ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Auch interessant: