VW Golf R Fahrbericht Bilder technische Daten

Fahrbericht: VW Golf R - Die Konkurrenten

Der Stärkste: Mit der neuen A-Klasse hat Mercedes ein Paradigmenwechsel vorgenommen. So sportlich kamen die Schwaben in diesem Segment noch nie daher. Insbesondere der A 45 AMG als stärkster Vertreter der Baureihe hat mit dem 360 PS kräftigen Zweiliter-Vierzylinder den stärksten Serienvierzylinder unter der Haube. Damit spurtet der schnelle Schwabe in 4,5 Sekunden auf Tempo 100 und stoppt seinen Vortrieb erst bei 270 km/h. Mit einer seziermesserscharfen Lenkung und einem sportlichen Fahrwerk geht der A 45 AMG auch gut um die Ecken. Die Bremsen verzögern brachial, und das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe wechselt schnell die einzelnen Stufen. Der derzeit schnellste Kompakte lässt sich seine Leistung mit 49.683 Euro allerdings stolz bezahlen