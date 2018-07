Kompaktsportler im Vergleich: Der neue VW Golf GTI soll mit Performance-Paket für klare Verhältnisse bei den kompakten Sportlern sorgen. Härtester Rivale: Mercedes A 250 Sport



Die Vorstellung einer neuen Golf GTI-Generation ist ein nationales Ereignis, der GTI die Krönung des Wolfsburger Kompakt-Stars. Dazu spendiert ihm Volkswagen jetzt das Performance-Paket. Eine größere Bremse, zehn PS mehr und eine elektronisch gesteuerte, mechanische Quersperre an der Vorderachse sollen maximale Dynamik generieren und diesmal selbst die letzten Skeptiker zum Schweigen bringen, die am sportlichen Talent des GTI zweifeln. Erster Rivale: der Mercedes A 250 Sport mit AMG-Styling-Paket.

Karosserie

Der Golf passt: Fahrer und Beifahrer genießen neben viel Platz im ergonomisch sehr gut arrangierten Innenraum auch eine ordentliche Rundumsicht. Selbst die hinteren Passagiere finden Raum für entspanntes Reisen. Mehr Auto brauchen nur wenige. Der Mercedes hingegen ist deutlich knapper geschnitten. Sein flacher verlaufendes Dach kommt dem Scheitel spürbar näher – vor allem im Fond. Die breite C-Säule erschwert zudem den Zugang ins hintere Abteil und stört den freien Blick zurück. Die Sicherheitsausstattung liegt bei beiden Kompakten auf sehr hohem Niveau. Abstandsregelung, hintere Seitenairbags sowie zahlreiche Assistenzssysteme gibt es hier wie dort gegen Aufpreis. Eine in die automatische Distanzregelung des VW integrierte City-Notbremsfunktion kostet 555 Euro, während die Xenonscheinwerfer serienmäßig sind. Top ist auch die Qualität: Golf und A-Klasse leisten sich weder bei den Materialien noch bei der Verarbeitung Schwächen.

Karosserie Max. Punkte VW Golf GTI Performance Mercedes A 250 Sport Raumangebot vorn 100 72 63 Raumangebot hinten 100 60 46 Übersichtlichkeit 70 41 37 Bedienung/ Funktion 100 88 86 Kofferraumvolumen 100 33 27 Variabilität 100 37 35 Zuladung/ Anhängelast 80 33 38 Sicherheit 150 88 84 Qualität/ Verarbeitung 200 150 150 Kapitelbewertung 1000 602 566

Fahrkomfort

Dass der Spagat zwischen sportlicher Auslegung und exzellentem Komfort gelingen kann, beweist der GTI beeindruckend. Der heiße Golf klingt rassig, ohne zu nerven, seine Sitze bieten viel Halt und verwöhnen auf langen Etappen mit gutem Komfort. Aber den entscheidenden Unterschied gegenüber dem A 250 Sport machen die adaptiven Dämpfer. Auf Fugen, die der Mercedes insbesondere mit stößiger Hinterachse überfährt, reagiert der VW gelassen. Selbst extrem ausgefahrene Pisten bügelt der GTI gekonnt glatt. Die A Klasse ist deutlich unruhiger auf welligen Oberfl ächen unterwegs. Hinzu kommt, dass der Mercedes Wind-, Fahrwerks- und Abrollgeräusche erheblich weniger souverän von den Insassen abschirmt als der Wolfsburger.

Fahrkomfort Max. Punkte VW Golf GTI Performance Mercedes A 250 Sport Sitzkomfort vorn 150 136 130 Sitzkomfort hinten 100 72 58 Ergonomie 150 130 126 Innengeräusche 50 37 25 Geräuscheindruck 100 71 65 Klimatisierung 50 38 32 Federung leer 200 144 132 Federung beladen 200 144 132 Kapitelbewertung 1000 772 700

Motor und Getriebe

Der Golf GTI Performance setzt seine 230 PS gewinnbringend ein: Für den Sprint von null auf 100 km/h benötigt er gegenüber dem nur 211 PS starken A 250 Sport 0,6 Sekunden weniger. Und je schneller der GTI wird, umso mehr vergrößert sich der Abstand. Bei fi xen Schaltvorgängen verwöhnt das manuelle Getriebe mit präziser Führung und sauber abgestimmten Übersetzungen. Der Vierzlinder-Turbo des VW hängt zudem extrem bissig am Gas, baut schon bei 1500 Touren mächtig Druck auf, dreht leichtfüßig bis an die 7000 Umdrehungen und klingt dabei unverschämt gut. Diese Würze fehlt dem A 250 Sport. Vor allem das serienmäßige Doppelkupplungsgetriebe dürfte etwas zackiger die Gänge wechseln.

Motor und Getriebe Max. Punkte VW Golf GTI Performance Mercedes A 250 Sport Beschleunigung 150 128 123 Elastizität 100 0 0 Höchstgeschwindigkeit 150 90 83 Getriebeabstufung 100 90 90 Kraftentfaltung 50 42 40 Laufkultur 100 70 68 Verbrauch 325 239 239 Reichweite 25 12 12 Kapitelbewertung 1000 671 655

Fahrdynamik

Der neue Golf GTI mit dem Zusatz Performance ist für die schnelle Kurvenhatz gemacht. Mit zehn PS mehr als das Basismodell, einer größeren Bremse und der neu entwickelten Vorderachsquersperre begeistert er bereits auf den ersten Metern – so mutiert ein Fronttriebler zum Sportwagen. Die neue progressive Lenkung überträgt dabei sensibel alle Information der Vorderachse in die Hände des Fahrers. Die Quersperre verteilt die Kraft bestmöglich zwischen den Vorderrädern und unterstützt dadurch insbesondere das Herausbeschleunigen aus Kurven. Das wird vor allem mit eingeschaltetem ESC (ESP) deutlich spürbar. Äußerst fein regulierend bringt der GTI seine 230 PS auf die Piste. Besonders auf welligen Landstraßen passt das Zusammenspiel aus exakter Rückmeldung, extrem feinnervigem Fahrwerk und kraftregulierender sowie lenkunterstützender Quersperre perfekt. Auch auf der Rennstrecke löst der VW die versprochene Performance ein. Doch mit dem neuen A 250 Sport fährt dem GTI ein gefährlicher Gegner in die Parade. Der Schwabe verzichtet auf Komfort und setzt alles auf Dynamik – und der Einsatz zahlt sich aus. Der Mercedes besticht mit seinem extrem direkten und zielgenauen Einlenkverhalten, einer stoischen Ruhe in langgezogenen Kurven

Fahrdynamik Max. Punkte VW Golf GTI Performance Mercedes A 250 Sport Handling 150 106 108 Slalom 100 81 78 Lenkung 100 82 84 Geradeauslauf 50 38 38 Bremsdosierung 30 20 23 Bremsweg kalt 150 114 112 Bremsweg warm 150 113 115 Traktion 100 45 48 Fahrsicherheit 150 135 138 Wendekreis 20 13 11 Kapitelbewertung 1000 747 755

Umwelt und Kosten

Klare Sache: Der Mercedes ist extrem teuer, GTI und A 250 Sport trennen gut 6000 Euro. Die etwas bessere Multimedia-Ausstattung, die es für die A-Klasse gibt, kann das nicht ausgleichen. Das bedeutet in unserem Vergleich einen weiteren Kapitelsieg für den deutlich günstigeren neuen Golf GTI mit Performance-Paket.

Kosten/Umwelt Max. Punkte VW Golf GTI Performance Mercedes A 250 Sport Bewerteter Preis 675 190 165 Wertverlust 50 20 15 Ausstattung 25 23 23 Multimedia 50 22 26 Garantie/Gewährleistung 50 28 28 Werkstattkosten 20 16 13 Steuer 10 9 9 Versicherung 40 35 35 Kraftstoff 55 39 39 Emissionswerte 25 22 22 Kapitelbewertung 1000 404 375

Fazit

Der neue VW Golf GTI gewinnt den ersten Vergleichstest gegen den Mercedes A 250 Sport überzeugend. Keiner verbindet rassige Sportlichkeit mit exzellentem Komfort so souverän miteinander wie der Wolfsburger. Allerdings heizt die kompromisslos auf Dynamik getrimmte A-Klasse dem Golf auf der Piste mächtig ein und erkämpft sich somit die Fahrdynamikwertung. Doch der Stuttgarter ist teurerer sowie enger geschnitten und kann dem GTI unterm Strich nicht ernsthaft gefährlich werden.

Gesamtbewertung