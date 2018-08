... einen größeren Ladeluftkühler und eine Sport-Abgasanlage. Der Leistungsprüfstand zeigt am Ende satte 430 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment an. Doch wer denkt, hier sei bereits die Spitze erreicht, liegt falsch: Mit Stufe 4 für 12.950 Euro krönt B&B ...

... sowie durch einen nochmals um 0,25 bar angehobenen Ladedruck gelingt. Bei Stage 3 (7950 Euro) geht B&B Automobiltechnik beim VW Golf GTI Clubsport einmal mehr in die Tiefe und arbeitet das Thema "Luft" ab: So erhält der Sport-Golf einen neuen Turbolader, ...

Der VW Golf GTI Clubsport von B&B Automobiltechnik ist die Überraschung auf der linken Spur. Mit 480 PS und fast 300 km/h Spitze ist er eine Tuning-Waffe!

Welche Leistungsreserven der Zweiliter-Turbovierzylinder des VW Golf GTI Clubsport mit serienmäßigen 290 (Overboost) hat, zeigt B&B Automobiltechnik. Die Siegener Tuningschmiede treibt den Golf GTI Clubsport zur Höchstleistung – und hievt ihn somit mal eben aus der Kompakt- in die Sportwagenklasse. Dabei können mehr oder minder Leistungshungrige aus vier Leistungsstufen wählen. Welche Entscheidung gefällt wird, dürfte nicht zuletzt dem Geldbeutel geschuldet sein. Beginnt Stage 1 bei 1300 Euro, blättern Kunden für den VW Golf GTI Clubsport von B&B Automobiltechnik mit Stage 4 bereits 12.950 Euro hin. Bei der ersten Tuning-Stufe erhöht B&B den Ladedruck um 0,2 bar und passt die Einspritz- wie Zündkennfelder an. Das langt für 360 PS und 460 Newtonmeter Drehmoment, womit der B&B-Golf mal eben den 310 PS starken Clubsport S überflügelt. Das 3950 Euro kostende Stage 2 generiert bereits 385 PS und 480 Newtonmeter, was durch den Einbau einer neuen Downpipe, durch optimierte Ansaugwege und Luftführung sowie durch einen nochmals um 0,25 bar angehobenen Ladedruck gelingt. Mehr zum Thema: VW Golf GTI Clubsport im Fahrbericht

VW Golf GTI Clubsport im Video:

B&B tunt den VW Golf GTI Clubsport

Bei Stage 3 (7950 Euro) geht B&B Automobiltechnik beim VW Golf GTI Clubsport einmal mehr in die Tiefe und arbeitet das Thema "Luft" ab: So erhält der Sport-Golf einen neuen Turbolader, einen größeren Ladeluftkühler und eine Sport-Abgasanlage. Der Leistungsprüfstand zeigt am Ende satte 430 PS und 550 Newtonmeter Drehmoment an. Doch wer denkt, hier sei bereits die Spitze erreicht, liegt falsch: Mit Stufe 4 für 12.950 Euro krönt B&B Automobiltechnik den VW Golf GTI Clubsport zum Sportwagen und erzwingt 480 PS und 620 Newtonmeter Drehmoment. Der bereits bei Stage 3 vergrößerte Turbo fliegt für ein Spezialteil wieder von Bord, zudem wird der Zweiliter-Turbovierzylinder von einer Hochdruckpumpe bearbeitet, die Hitze von einem Hochleistungsladeluftkühler abgeführt. Weitere Anpassungen, etwa das optimierte DSG-Getriebe, ermöglichen schließlich Sprintwerte, die man weder vom VW Golf noch vom GTI Clubsport kennt: Von Null auf 100 in nur 4,5 Sekunden (Serie: 5,9 ) und den Sprint auf Tempo 200 knackt der B&B-Golf in 12,8 Sekunden! Mehr zum Thema: Erste Sitzprobe im VW Golf GTI Clubsport S

Vergleichstest VW Golf GTI Clubsport/Peugeot 308 GTi: Vergleich Erbitterter Kampf um den GTI-Titel

Golf GTI Clubsport von B&B knackt 285 km/h