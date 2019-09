Diesel-Skandal: Neue Manipulationsvorwürfe gegen VW

Flammt der Diesel-Skandal neu auf? Laut SWR gibt es neue Manipulationsvorwürfe gegen VW: Der Autobauer soll auch bei aktuellen Dieselmotoren unlautere Vorrichtungen eingesetzt haben, um Abgastests zu beeinflussen. Der Konzern dementiert. Doch was steckt dahinter? Die Hintergründe und technischen Zusammenhänge!

Hat VW einen neuen Diesel-Skandal? Nach Recherchen des SWR sollen auch in neueren VW-Diesel mit Euro 6-Abgasnorm illegale Abschaltvorrichtungen eingebaut sein. Dabei stützt sich der Manipulationsvorwurf auf eine vertrauliche VW-Dokumentation zur Motorenbaureihe mit der werksinternen Bezeichnung EA 288. Diese Motoren sind die direkten Nachfolger der berechtigter Weise in Kritik geratenen EA 189 (EA steht für Entwicklungsauftrag). Die EA 288-Motoren treiben seit 2012 hunderttausende VW-Konzernfahrzeuge, darunter Golf, Tiguan und Passat sowie die deren Schwestermodelle bei Audi, Seat und Skoda an. Aus der Dokumentation der technischen Entwicklung von VW geht hervor, dass in die Motorsteuerung eine so genannte Zykluserkennung integriert ist. Daraus schlussfolgern die Kritiker, dass es sich um eine illegale Software handelt, ähnlich wie die, die den Diesel-Skandal auslöste. Allerdings ist das nicht belegt. Die neuerlichen Manipulationsvorwürfe und damit das Vorhandensein einer unzulässigen Software bestreitet VW. Zudem ist eine Zykluserkennung grundsätzlich nichts Unredliches, sondern sogar Notwendiges. Denn moderne Motoren, die in engen Temperaturfenstern besonders effizient laufen, verfügen über eine abgestufte Motorkühlung, die thermostatgesteuert kühle Frischluft via Fahrtwind und/oder Gebläse in den Motorraum strömen lässt. Das funktioniert auf dem Rollenprüfstand nur eingeschränkt, denn hier fehlt der echte Fahrtwind sowie die "saugende" Unterbodenströmung, was schnell zur Überhitzung vor allem von Nebenbaugruppen im Motorraum führen kann. Genau deshalb muss eine Zykluserkennung Thermostate sensibilisieren und das Gebläse auf Dauerluft stellen. Ebenso müssen Wasserpumpe und Öldruckregelung angepasst werden. Mehr zum Thema: Euro 6 nachrüsten

Diesel-Skandal: VW dementiert neue Manipulationsvorwürfe

Das hat natürlich nichts mit einer Veränderung der AdBlue-Einspritzung zu tun. Doch diese soll – nach der bisher unbelegten Manipulationsvorwürfen gegen VW – im NEFZ-Messmodus (neuer europäischer Fahrzyklus, der nur bis 9/2018 galt!) manipuliert worden sein. Der Verdacht: Nur im Prüfmodus wird ausreichend Harnstoff-Lösung AdBlue zur Stickoxid-Reinigung eingespritzt. Auf der Straße wird dagegen AdBlue gespart und mehr NOx emittiert, so die Annahme der vom SWR zitierten Skeptiker. Doch ein wirklicher Beweis für die neuen Manipulationsvorwürfe gegen VW liegt nicht vor. Also nur Stimmungsmache gegen den Diesel? Möglich, so etwas hat aber fatale Folgen. Dieselmotoren arbeiten viel effizienter als Benziner und kommen deshalb auch mit weniger Kraftstoff aus. Moderne Diesel stoßen zudem viel weniger Schadstoffe aus. Vor allem produzieren sie deutlich weniger Klimagas CO2. Allein durch die in Deutschland im letzten Jahr gewachsene Diesel-Skepsis veränderte das Kaufverhalten bei Neuwagenkunden drastisch. Der Dieselanteil rutschte von etwas mehr als 50 Prozent auf einen Anteil von 30,2 Prozent. Damit stieg allerdings auch die durchschnittliche CO2-Emission von 128,5 auf derzeit 158,2 Prozent. Der Diesel-Skandal hat also den gesteckten Klimazielen einen Bärendienst erwiesen …

So funktioniert der SCR-Kat bei Dieselmotoren

Stickoxide, die bei Benzinern vom Dreiwege-Kat eliminiert werden, können beim Diesel nur mit aufwändigen Reduktionsverfahren unschädlich gemacht werden. Am wirkungsvollsten gelingt das mit der so genannten SCR-Technologie. Der SCR-Kat (Selective Catalytic Reduction) wandelt Stickoxid in Wasserdampf und harmlosen Stickstoff um – so wie er sich sowieso in der Atemluft befindet. Dazu wird eine Harnstofflösung (AdBlue) in den Abgastrakt eingespritzt. Stickoxide (NOx) entstehen durch Oxidation der Luft im Brennraum. Druck und große Hitze ist für die Selbstentflammung des Diesel-Luftgemischs nötig. Allerdings: Je heißer (und effizienter) die Verbrennung abläuft, desto größere Mengen NOx bilden sich. Diese Emissionen lassen sich übrigens durch die Verschiebung des Motoren-Kennfelds beeinflussen. Zum Beispiel zugunsten höherer Leistung und geringeren Verbrauchs. Und genau das hat VW unerlaubterweise bei einigen der älteren Euro 5-Motoren (EA189) getan – ganz einfach per Software, die nur dann auf "gesetzestreu" schaltet, wenn die Fahrzeug-Sensorik den Motorenprüfstand erkennt. Im Regelfall läuft der Motor dagegen auf Dynamik getrimmt. Was dabei im Alltag herauskommt, sind bis zu 40-fach erhöhte Emissionswerte. Mehr zum Thema: SCR-Nachrüst-Katalysatoren im ADAC-Test

Manipulation bei AdBlue-Einspritzung gesetzeswidrig