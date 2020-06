Abgasskandal: US-Urteil gegen VW & Bußgelder

Amerikanische VW-Kunden können sich im Zuge des Diesel-Skandals auf 5000 Dollar Entschädigung freuen. Für Volkswagen bringt die vorläufige Einigung endlich etwas Klarheit.

Eigentlich galt der Abgasskandal für VW in den USA – abgesehen von einem anhaltenden Konflikt mit der Börsenaufsicht SEC – längst als abgehakt. Nun muss Volkswagen jedoch weitere empfindliche Bußgelder in der "Dieselgate"-Affäre fürchten. Ein US-Berufungsgericht entschied Anfang Juni 2020 in einem Urteil, dass trotz bereits geschlossener Vergleiche zusätzliche Strafen zweier Bezirke der Bundesstaaten Florida und Utah zulässig seine. Demnach dürfen regionale Behörden weiter Sanktionen verhängen, obwohl VW wegen Dieselautos mit manipulierter Abgastechnik bereits für Verstöße gegen das landesweite US-Luftreinhaltegesetz "Clean Air Act" zur Rechenschaft gezogen wurde. Die Richter erklärten, sie seien sich im Klaren darüber, dass ihre Entscheidung zu "atemberaubenden Belastungen" führen könne. VW wies derweil in einer Stellungnahme darauf hin, dass das Gericht mit seiner Linie im Konflikt zu anderer US-Rechtsprechung stehe. Der Wolfsburger Autobauer kündigte an, sich energisch verteidigen und den Fall notfalls bis zum Obersten US-Gerichtshof bringen zu wollen. Sollte der aktuelle Richterspruch letztlich rechtskräftig werden, könnten die betroffenen Bezirke theoretisch Schadenersatz in Milliardenhöhe von dem Hersteller fordern. Laut US-Richter Charles Breyer, der 2018 in erster Instanz zugunsten von VW entschieden hatte, könnten sich die Belastungen für das Unternehmen auf Basis der regionalen Bußgeldkataloge durch das neue Urteil in den beiden Bezirken potenziell auf bis zu 11,2 Milliarden Dollar pro Jahr belaufen. Die Klagen wegen umweltrechtlicher Verstöße beziehen sich nicht nur auf die US-Tochterfirma der Marke VW, sondern auch auf die der zum Konzern gehörenden Hersteller Audi und Porsche, die ebenfalls spezielle Abschalteinrichtungen eingesetzt haben sollen. Auch Bosch gehört zu den von den US-Bezirken Beschuldigten: Der deutsche Zulieferer soll die Manipulationssoftware im Abgasskandal geliefert haben, hatte sich aber ebenfalls schon mit US-Klägern auf teure Vergleiche geeinigt. Mehr zum Thema: Neue Manipulationsvorwürfe gegen VW

US-Urteil gegen VW & Bußgelder im Abgasskandal