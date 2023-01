Der VW Corrado gilt unter Fans als Ikone: Nicht nur das Design ist unverwechselbar – wie übrigens auch Autodesigner und Youtuber TheSketchMonkey im Video unten erläutert –, sondern auch der VR6-Antrieb. Wenngleich es bis 2017 eine Scirocco-Neuauflage und damit einen mehr oder minder legitimen Nachfolger des Corrado gab, fehlt im heutigen Modellaufgebot Volkswagens ein 2+2-Sitzer dieser Machart. Was auch Marouane Bembli wundert, der sich deshalb an ein Redesign des Wolfsburger Coupés macht und dabei eine interessante Aussage tätigt – denn tatsächlich hat es in seinen Augen im VW-Konzern bereits eine authentische Corrado-Neuauflage gegeben. Nur, dass sie zum einen nie in Serie ging, und zum anderen nicht von Volkswagen selbst kam. Die Auflösung gibt das Video unten. Oben fährt Social-Media-Redakteurin Leslie Schraut den VW ID. Buzz. Auch interessant: Unsere Produkttipps auf Amazon

Classic Cars VW Käfer/Scirocco I & II/Corrado: Classic Cars Die Rasselbande von VW

VW Corrado-Neuauflage im Video von TheSketchMonkey:

