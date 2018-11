Pflege für die Liebsten ist nicht nur rund um den Valentinstag ein wichtiges Thema, auch wenn es rund um den 14. Februar traditionell besonders groß geschrieben wird. Natürlich ist es auch an allen anderen Tagen des Jahres wichtig, sich liebevoll zu kümmern und somit die Grundlage für ein gelungenes Zusammenleben zu legen.

VW-Werbung: Comic im Cars-Stil fordert Auto-Pflege

Und was für die Beziehung zu anderen Menschen gilt, gilt auch für Autos: Nur mit der richtigen Pflege bleibt das Auto dauerhaft ein treuer Begleiter, weshalb der Service in der Werkstatt eine wichtige Maßnahme zum Erhalt der Freundschaft darstellt. Zwar landet der Groll bei mangelnder Zuverlässigkeit oft unwidersprochen beim Auto, nicht selten haben auch die Besitzer ihren Anteil daran.

Damit es nicht so weit kommt, erinnern viele moderne Autos ihre Fahrer daran, wenn sie mal wieder etwas Pflege benötigen. Volkswagen greift das Thema nun in einer Werbung auf, die sich unübersehbar am digital animierten Kino-Comic Cars orientiert und nicht nur deshalb absolut sehenswert ist. Denn letztlich geht es Autos wie uns Menschen: Wer gepflegt und ordentlich herausgeputzt ist, hat einfach mehr Spaß am Leben!