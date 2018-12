Wer in diesem VW Bulli der Generation T1 nur einen historischen Transporter sieht, sollte sich auf eine faustdicke Überraschung gefasst machen: Das vermeintliche Nutzfahrzeug hat derart viel Qualm an der Kette, ... >> Mehr zum Thema Tuning

Feinste Technik aus Porsche 993 Bi-Turbo und Porsche 996 GT3 beschert diesem VW T1 Bulli 530 PS und ein Spitzentempo von über 200 km/h. Dabei hat der Schweizer Fred Bernhard mehr als 3000 Arbeitsstunden in den Power-Bulli gesteckt.

Wer in diesem VW Bulli der Generation T1 nur einen historischen Transporter sieht, sollte sich auf eine faustdicke Überraschung gefasst machen: Das vermeintliche Nutzfahrzeug hat derart viel Qualm an der Kette, dass selbst die PS-verwöhnten Tuning-Fans anerkennend mit der Zunge schnalzen. Das VW T1 Race Taxi wurde vom Schweizer Karosseriebauer Fred Bernhard realisiert. Dieser hat einen verrosteten VW Bus T1 von 1962 über einen Zeitraum von sechs Jahren mit diversen Porsche-Bauteilen aufgerüstet. Während der Motor aus dem Porsche 993 Bi-Turbo stammt, wurde das manuelle Sechsgang-Getriebe aus dem Porsche 996 GT3 entnommen und trägt seinen Teil dazu bei, den VW Bus in einen echten Sportwagen-Schreck zu verwandeln. Das Chassis mit integriertem Überrollkäfig stammt überraschenderweise von einem VW T3, die historische T1-Karosserie wurde von Bernhard in aufwändiger Arbeit darauf transplantiert.

