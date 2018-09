In diesem Jahr findet die Beetle Sunshinetour 2018 in Wolfsburg statt. Dort wurde das größte Beetle-Treffen in Deutschland veranstaltet. Gabriele Kraft, Initiatorin der Sunshinetour, spricht über den Charme der alten Käfer und neuen Beetles. Mehr zum Thema: Alles zu VW

