VW Beetle Cabrio: as sun as possible!

ASAP - As Soon As Possible, oder so schnell wie möglich. Im Büro verheißt dieser E-Mail-Zusatz nichts gutes. Stress, Arbeit und Zeitdruck. Wenn man aber das "Soon" durch ein "Sun" ersetzt, werden schnell Erinnerungen an den letzten Sommerurlaub wach. Und unter diesem Motto startet Volkswagen zur Markteinführung des VW Beetle Cabrio eine neuartige, digitale Werbekampagne.

Sechs bekannte Persönlichkeiten, Fotografen, Sportler und Musiker, berichten von einer zweiwöchigen Reise über die sonnenverwöhnte Insel Hawaii. Der Beetle-Roadtrip wird dabei mit Fotos, Blogeinträgen oder Videos auf sozialen Netzwerken wie Youtube, Facebook und Twitter begleitet. Gemeinsamen mit herkömmlichen Anzeigen kommt so das Gefühl von Freiheit, Sommer und Abenteuer ab Februar in's verregnete Deutschland - und natürlich Vorfreude auf den offenen Beetle - und zwar as sun as possible!