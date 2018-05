Schon in der Basis-Version bringt der V90 allerhand an Untersützern, sodass er bei den Assistenzsystemen 83 Prozent erreicht.

Eckdaten Bauzeitraum seit 2016 Aufbauarten Kombi Türen 5 Abmessungen (L/B/H) 4936/1879/1475 mm Leergewicht 1860 Leistung 150 - 407 PS Antriebsarten Vorderrad/Allrad Getriebearten manuell/Automatik Kraftstoffarten Benzin/Diesel/Hybrid Abgasnorm Euro6d-TEMP Grundpreis 44.550 Euro

Der Volvo V90 bereichert seit 2016 als Kombi die Oberklasse. Im Euro-NCAP-Crashtest zeigt er sich von seiner besten Seite. Die neue Leistungsspitze markiert der 407 PS starke Plug-in-Hybrid. Die Basis-Version ist zu Preisen ab 44.550 Euro zu haben.

Das aktuelle Topmodell des Volvo V90 (2016) ist der Plug-in-Hybrid T8 zu Preisen ab 71.300 Euro. Hier kombinieren dann ein Zweiliter-Benziner an der Vorder- sowie ein Elektromotor an der Hinterachse ihre Kraft und kommen auf eine Systemleistung von 407 PS. Rund 50 Kilometer soll der V90 dann auch komplett geräusch- und emissionsfrei fahren, während der Verbrauch auf gerade einmal zwei Liter auf 100 Kilometer sinken soll. Seit September 2016 steht der Kombi bei den Händlern und macht eine gute Figur: Die kantigen Formen mit charakteristischen Rückleuchten machen den neuen V90 auch bei Nacht sofort als Volvo erkennbar, doch im Gegensatz zu seinem Vorgänger fällt das Heck deutlich sanfter ab. Ob sich daran die Kombi-Fans der Marke Volvo stören werden? Dennoch steht der neue Volvo V90 (2016) in einer Linie mit XC90 und dem eng verwandten S90. Alle drei Modelle verkörpern ein neues nordisches Selbstbewusstsein. Und alle drei Modelle wollen mit durchdachter, aber baugleicher Technik locken.

Volvo V90 (2016) im Video:

Mit dem Wechsel auf die neue Plattform beschränken sich die Schweden beim Volvo V90 (2016) neben der Hybrid-Version auf Vierzylinder-Motoren mit zwei Litern Hubraum. Der Unterschied liegt nur noch im Treibstoff und bei der Software für die Motorsteuerung. Deshalb gibt es drei Diesel mit 150, 190 oder 235 PS und drei Benziner mit 190, 250 oder 310 PS. Je nach Motorvariante steht neben einem Sechsgang-Schaltgetriebe auch eine Achtgang-Automatik zur Wahl. Beim Innenraum steht der Volvo V90 laut Volvo-Designchef Thomas Ingenlath für traditionelle Werte. Das hochwertige Interieur treffe auf einen großzügigen Kofferraum und biete so genau die richtige Art an Funktionalität. Das Armaturenbrett – von einem großen Infotainment-Touchscreen im Tablet-Format dominiert – teilt sich der Volvo V90 mit dem S90. Ab der B-Säule punktet der Kombi naturgemäß von einem deutlich großzügigeren Platzangebot, wovon neben dem Kofferraumvolumen auch die Kopffreiheit im Fond profitiert. Außerdem bringt Volvo beim V90 den Pilot Assist an den Start, der bis Tempo 130 alleine die Spur hält und sich dafür nicht am Vordermann orientieren muss.

Volvo V90 im Euro-NCAP-Crashtest

Die Crashtest-Ergebnisse des Volvo V90 (2016) sind mit fünf Sternen absolut vorbildlich. Bei der Sicherheit erwachsener Insassen erreicht der V90 95 Prozent. Einziger Kritikpunkt: Bei einem Frontalzusammenstoß könnte der Beifahrer leichte Verletzungen im Brustbereich erleiden. Auch Kinder sind im Volvo V90 gut geschützt (80 Prozent). Nur kleine Kinder könnten bei einem frontalen Unfall leicht am Oberkörper verletzt werden. Was den Fußgängerschutz angeht, erlangt der V90 dank Kollisionswarner 76 Prozent. Lediglich beim Stoßfänger vorne droht Fußgängern Schaden an den Beidenn. Die Assistenzsysteme des Schweden lassen keine wünsche offen. Schon in der Basis-Version bringt der V90 allerhand an Untersützern, sodass er in dieser Kategorie 83 Prozent schafft. Neuer Volvo S90/V90: Erste Fahrt » zur Bildergalerie

