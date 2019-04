Volvo bringt seine Mittelklasse-Modelle S60 und V60 als höhergelegte Crossover an den Start. Im Video gibt's die Vorstellung von Limousine und Kombi, außerdem kommen Verantwortliche zu Wort. Mittelklasse-Kombis wie Audi A4 Allroad oder Skoda Octavia Scout gehören bereits seit längerem zum deutschen Straßenbild. Nun geht auch Volvo in diesem Segment mit höhergelegten Fahrzeugen an den Start. Der V60 Cross Country ist nun in Deutschland verfügbar, analog dazu geht auch die Limousine S60 Cross Country an den Start.