Der speziell für Rekordfahrten gebaute Volvo-Truck "The Iron Knight" hat mit seinen brachialen Leistungswerten zwei Geschwindigkeitsweltrekorde gebrochen. 2400 PS und 6000 Newtonmeter maximales Drehmoment reichen für 276 km/h Vmax.

Volvo hat mit seinem "The Iron Knight" genannten Supertruck zwei offizielle Geschwindigkeitsweltrekorde aufgestellt. Die Rekordfahrten sind im "Skellefteå Drive Center" durchgeführt worden, einem ehemaligen Flugplatz bei Skellefteå in Nordschweden. Der Lkw muss die Fahrstrecke in beide Richtungen innerhalb eines Zeitfensters von einer Stunde zurücklegen. Anhand dieser zwei Fahrten werden Durchschnittszeit und -geschwindigkeit berechnet. Über die Distanzen von 500 Metern und einem Kilometer hat der Volvo bei stehendem Start die schnellsten jemals für Trucks gemessenen Zeiten eingefahren. Die 500 Meter bewältigt der eiserne Ritter in 13,71 Sekunden und erreicht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 131,29 km/h. Den Kilometer legt er mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 169 km/h in 21,29 Sekunden zurück. In einem der zahlreichen Testläufe ist zudem eine Top Speed von sagenhaften 276 km/h gemessen worden. Um diese extreme Geschwindigkeit zu erreichen bedarf es eines wahren Kraftpaketes: Im viereinhalb Tonnen schweren "Iron Knight" wüten dank 13-Liter-Sechszylinder und gleich vier Turboladern sowie wassergekühlter Ladeluftkühlung 2400 PS und 6000 Newtonmeter maximales Drehmoment.

Volvos "Iron Knight" knackt mit 2400 PS Weltrekord