Volvo C30 Polestar am Ring

Der Nürburgring in der Eifel am frühen Morgen. Das Wetter ist nicht unbedingt das, was sich ein Rennfahrer für einen gelungenen Trackday wünscht. Doch Polestar-Fahrer und Touring-Car-Champion Robert Dahlgren schaut kurz in die Ferne und verschwindet dann mit dem 405 PS starken Volvo C30 Polestar Concept im dichten Nebel der nassen Nordschleife.

Volvo C30 Polestar Concept auf dem Ring

"Eine der schwierigsten Rennstrecken der Welt", heißt es am Anfang des kurzen Clips, den Volvo-Haustuner Polestar jetzt veröffentlicht hat - in den zwei Minuten danach kommt der rasende Beweis. Wer nun nach dem Video Lust bekommt, ebenfalls mit dem 400-PS-C30 eine Runde zu drehen, der hat allerdings nicht nur den Nürburgring als Herausforderung vor sich. Denn abgesehen davon, dass der Kompakte Volvo C30 seit Ende 2012 nicht mehr gebaut wird, ist und bleibt die Polestar Tuning-Version leider eine reine Studie...