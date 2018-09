Wer kennt es nicht: Schaltet die Ampel auf Rot, drückt man auf die Kupplung und wartet mit eingelegtem Gang. Doch genau hier lauert die Gefahr! Wer länger als bei einem kurzen Vorgang die Kupplung betätigt, riskiert schwere Schäden am Fahrzeug. Wo genau diese auftreten können und was man beim Warten an der Ampel beachten sollte, verraten wir im Video.

News Handschaltung: Das auf keinen Fall machen No Go's beim Schaltgetriebe