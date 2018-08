Im Video präsentiert ein Reddit-User stolz seinen verrückten Scheunenfund. Der Großvater des glücklichen Finders führte einen Verleih für luxuriöse und exotische Autos. Kurz vor seinem Tod investierte er in einen Lamborghini 5000S sowie in einen Ferrari 308 GTS. Die beiden Luxuswagen standen daraufhin 20 Jahre unentdeckt in einer Scheune. Mehr zum Thema: Kurios und Abgefahren!

