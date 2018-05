Ein leuchtend gelber Stöpsel macht Verweigerern des Rundfunkbeitrags, vormals GEZ-Gebühr, das Leben schwer. Viele Kommunen legen Autos säumiger Zahler mit dem Ventilwächter lahm.

Wer sich beim umstrittenen Thema Rundfunkgebühr gänzlich seiner Pflicht entzieht und auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht der Zahlung nachkommt, für den könnte es im Straßenverkehr unangenehm werden: Seit einiger Zeit sorgen nicht wenige Kommunen dafür, dass die Fahrzeuge von säumigen Personen Ventilwächter verabreicht bekommen. Bei diesem radikalen Schritt kommt das Auto, sobald es in Bewegung gesetzt wird, nach 600 Metern zum Stehen, weil die Luft aus dem Reifen entwichen ist. Widerstand ist zwecklos – der kleine leuchtend gelbe Stöpsel befindet sich abgeschlossen auf dem Reifenventil. Diese drastische Maßnahme wird jedoch erst als vorletzte Maßnahme durchgeführt, wenn sämtliche Mahnungen zuvor ins Leere liefen und auch eine Reaktion des Betroffenen ausbleibt.

Ventilwächter bei Verweigerung der GEZ-Gebühr (Video):

Ventilwächter statt Parkkrallen als Strafe