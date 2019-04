Das Auto mal eben im Halteverbot abgestellt, weil in der Nähe gerade kein Parkplatz frei gewesen ist? Das hat wohl jeder Autofahrer schon einmal getan. Neben dem obligatorischen Parkknöllchen kann es für Falschparker in Zukunft aber richtig teuer werden. Das Amtsgericht Frankfurt hat in einem ganz neuen Urteil festgelegt, dass der Falschparker für mögliche Unfallschäden haftbar gemacht werden kann. Nähere Infos zum Urteil im Video. Mehr zum Thema: Gefälschte Auto-Ersatzteile

