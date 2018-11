In Deutschland ist das Fahrzeug für einen Preis von 350.000 Euro erhältlich

Der Clou des Slowenen: Wenn es regnet, kann man den Roadster in ein Coupé verwandeln - und zurück

Seine offizielle Premiere feierte der Supersportler auf der Edel-Messe Top Marques in Monaco

Knackt in gerade mal 3,7 Sekunden die 100er-Grenze: Tushek Renovatio T500

Tushek Renovatio T500 2012: Die slowenische Manufaktur bietet einen Supersportwagen an. Der Preis für das pfeilschnelle Leichtgewicht steht auch schon fest



Für rund 350.000 Euro bietet die slowenische Automanufaktur Tushek in Deutschland den Supersportwagen Renovatio T500 an. Der mehr als 300 km/h schnelle Mittelmotorbolide sprintet dem Unternehmen zufolge in nur 3,7 Sekunden auf Tempo 100.

Tushek Renovatio T500: V8-Antrieb aus dem Audi RS4

Weniger als 8 Sekunden später soll der Tacho 200 km/h anzeigen. Als Antrieb dient der 4,2 Liter große und 331 kW/450 PS starke V8-Benziner aus dem Audi RS 4. Den Normverbrauch gibt Tushek mit 11,5 Litern an (CO2-Ausstoß: 273 g/km).

Das Leergewicht des 4,27 Meter langen und einem Meter hohen Roadster beträgt 1090 Kilogramm. Karbonbremsen, Überrollkäfig und ein abnehmbares Hardtop sind bei dem Auto Standard.

dpa/az

Mehr Auto-Themen: Der kostenlose Newsletter der AUTO ZEITUNG

AUTO ZEITUNG